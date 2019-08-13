Эксперт назвал повышение уровня радиации в Северодвинске абсолютно безопасным

Москва, 13 августа. Кратковременное повышение радиации в Северодвинске абсолютно безопасно для населения, заявил независимый эксперт в атомной отрасли, глава «Атоминфо» Александр Уваров.

Уваров прокомментировал зафиксированное Росгидрометом при инциденте на военном полигоне в Северодвинске повышение уровня радиации в 4–16 раз. Он назвал эти показатели абсолютно безопасными для населения.

«Для примера, во время рентгеновского исследования зубов у дантиста пациент получает даже большую дозу облучения, — приводит слова Уварова ТАСС. — Вообще, доза радиации, которую можно было набрать в Северодвинске 8 августа, в 1,5 раза меньше, чем, к примеру, получает пассажир самолета при перелете из Москвы в Санкт-Петербург».

Его мнение разделяет научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, академик Леонид Большов, который подчеркнул, что угроза населению в Архангельской области из-за кратковременного повышения радиационного фона отсутствует.

Трагедия на военном полигоне под Северодвинском произошла 8 августа. Инцидент с жидкостной двигательной установкой привел к гибели пяти сотрудников Росатома. Росгидромет сообщил о повышении уровня радиации в районе произошедшего. Однако уже через полчаса уровни вновь резко понизились, а еще спустя два часа обстановка нормализовалась. В ведомстве обратили внимание, что в Архангельске превышений радиационного фона 8 августа не фиксировалось.