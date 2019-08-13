Песков считает, что в Москве были попытки организации беспорядков

Москва, 13 августа. В Кремле полагают, что в столице были как законные, согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации массовых беспорядков. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он призвал четко различать легитимные, согласованные акции и попытки организации беспорядков. Песков особо подчеркнул, что это совершенно разные вещи.

На просьбу уточнить, следует ли из сказанного, что несанкционированный митинг, по мнению властей РФ, можно расценивать как массовые беспорядки, ответил: «если это приобретает форму массовых беспорядков, то да».

В Кремле обратили внимание на различные фото- и видеокадры с этих акций, на которых видно, как в отношении сотрудников правоохранительных органов совершалось насилие.

«Мы же с вами видели разные кадры, мы же видели кадры, которые, по крайней мере, подпадают под, например, то же слово «насилие», — заявил пресс-секретарь главы РФ.

Напомним, 10 августа в Москве прошел согласованный столичными властями митинг-концерт в поддержку кандидатов на выборы в Мосгордуму, уличенных в подделке подписных листов. Участие в согласованной акции приняли музыканты и блогеры, которых пришли послушать жители столицы и гости города. В результате митинг перерос в концерт. Однако неудовлетворенные мирным мероприятием провокаторы решили организовать «прогулку» по центру Москвы, устраивая погромы, разбивая автомобили и мешая транспортному движению, а также забрасывая граждан дымовыми шашками. Нарушители также бросали различные предметы в сотрудников полиции. Сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии оперативно пресекли беспорядки, задержав нарушителей и провокаторов.

Согласованная акция проводилась под эгидой поддержки не допущенных к выборам в Мосгордуму кандидатов. Многие из них — протеже блогера Алексея Навального. В частности, юрист его так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь была уличена в подделке подписей избирателей. В ее подписных листах были обнаружены «мертвые души» и подписи столичных жителей с несуществующими паспортными данными. Помимо этого, она арендовала квартиру, где работали нанятые ФБК «рисовальщики» автографов в ее поддержку.