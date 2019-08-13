Стефанович призвал привлекать провокаторов на митингах к уголовной ответственности

Москва, 13 августа. Кинорежиссер Александр Стефанович призвал жестко наказывать организаторов массовых беспорядков на незаконных митингах и привлекать провокаторов к уголовной ответственности.

Стефанович отметил, что на согласованном с властями митинге в Москве 10 августа явно не хватало публики. Большая часть молодежи собралась послушать популярных исполнителей и посмотреть на блогеров, в итоге акция превратилась в очередной концерт или фестиваль.

«Но потом вдруг стали вылезать на сцену вот эти люди, которые начали говорить - так, мы сейчас дружными рядами идем туда-то через такое-то метро. Оказывается, там уже были разработаны целые планы для этой провокации. Мне кажется, эти люди — провокаторы и нарушители порядка. Провокаторы и нарушители порядка должны нести административную, а то и уголовную ответственность», — заявил кинорежиссер в комментарии агентству городских новостей «Москва».

Стефанович подчеркнул, что оппозиция должна иметь законное право высказывать свою позицию. Однако устраиваемые оппозицией беспорядки и провокации должны жестко пресекаться со стороны правоохранительных органов. Собеседник напомнил о жестких задержаниях организаторов беспорядков на Западе, по сравнению с которыми российские правоохранители действовали очень аккуратно.

«Но если бы они видели как французская полиция разгоняет несанкционированные митинги, наши полицейские показались бы им ангелами. Сам был свидетелем несколько раз, как шли там разрешенные шествия - все организованно, есть полиция, которая следит за порядком, есть люди, продающие какие-то напитки, и все нормально. Но если протестанты начинают что-то громить, как, например, «желтые жилеты», то с ними обходятся очень жестко. Там задержаний на этих митингах было гораздо больше, чем на несанкционированных акциях в Москве», — добавил Стефанович.

Незаконные акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции», уличенных в фальсификации подписей, прошли в Москве 27 июля и 3 августа. К примеру, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции. На несогласованных митингах агрессоры провоцировали сотрудников правоохранительных органов и устраивали беспорядки: они распылили газ и прорвали оцепление в сторону улицы Охотный ряд. Кроме того, провокаторы избили сотрудника правоохранительных органов и забросали ОМОН бутылками.

Власти Москвы пошли на уступки «оппозиции» и разрешили провести согласованный митинг в Москве 10 августа. Однако митинг-концерт показался организаторам слишком мирным, тогда провокаторы стали призывать провести незаконное шествие в сторону «Китай-города».

Так называемая «прогулка» сопровождалась погромами, разбиванием машин, зажиганием дымовых шашек и препятствованием движению транспорта. Правоохранители быстро пресекли беспорядки и задержали провокаторов.

Ранее депутат Госдумы РФ Евгений Федоров сообщил, что российские законодатели рассмотрят возможность ужесточения законодательства в отношении профессиональных зачинщиков массовых беспорядков. Федоров подчеркнул, что речь идет о рецидивистах-боевиках, которые приходят на каждую акцию с оружием и получают деньги за провокации.

Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло предложил другой способ наказания для организаторов незаконных сборищ. Наказывать зачинщиков провокаций надо самым действенным способом – рублем, считает общественник.