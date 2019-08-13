Сирия, 13 августа. Джихадисты обезглавили двух сирийских военных в Латакии. САА при поддержке ВКС заняла окраины населенного пункта Тараи в Идлибе. Турецкие самолеты были замечены над Африном, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляют боевые вылеты на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили предместья населенного пункта Тараи на юге Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась артобстрелам боевиков в северной части Хамы; обезглавила двух солдат САА в Латакии.

Курды: обманом вписывают мирных жителей в списки призывников в Ракке.

ВВС Турции: активизировали боевые вылеты на окраинах кантона Африн.

Провинция Латакия

Информационный портал Al Masdar News заявляет о том, что оппозиционные источники в социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлена казнь двух солдат Сирийской арабской армии (САА). Захваченные военнослужащие были обезглавлены в контролируемых исламистами районах в северной части провинции. По данным AMN, джихадисты нередко прибегают к подобным методам после территориальных потерь, понесенных в столкновениях с правительственными войсками. О том, когда были взяты в плен сирийские солдаты, пока неизвестно. Напомним, север Латакии находится под контролем радикальных формирований вооруженной оппозиции, в числе которых террористическая коалиция «Тахрир Аш-Шам» и запрещенная в РФ группировка «Исламская партия Туркестана».

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (Mansourtalk) сообщает о том, что ВВС Турции активизировали боевые вылеты над окраинами кантона Африн в Северо-западном Алеппо. Предполагается, что это связано с возросшей активностью так называемых спящих ячеек группировки «Силы освобождения Африна» в районах, подконтрольных протурецким бандформированиям. Напомним, несколько часов назад поступали данные о новом взрыве в городе Африн, жертвами которого стали несколько мирных жителей, в том числе дети. В его организации подозреваются курдские радикалы.

Провинция Идлиб

Медиапортал Step News Agency передает, что боевики бандгруппы «Ансар Ат-Таухид», связанной с запрещенной в России «Аль-Каидой»1, продолжают обстреливать позиции Сирийской арабской армии (САА) и проасадовских ополченческих отрядов в районе освобожденного накануне Сукейка из РСЗО «Град». Отмечается, что под ударом радикалов оказались позиции ливанского военизированного формирования «Хезболла». Между тем джихадисты объединения «Тахрир Аш-Шам» заявляют о том, что им якобы удалось уничтожить один из бульдозеров правительственных сил неподалеку от города Аль-Хубейт, который также недавно перешел под контроль САА. Тем не менее официальные новостные порталы данную информацию не подтверждают.

По сведениям агентства новостей Al Masdar News, последние стычки с боевиками на границах зоны «Большого Идлиба» привели к освобождению окрестностей населенного пункта Тараи. Отмечается, что радикалы отступили из города, не справившись с натиском сил САР и ВКС России. Предполагается, что далее правительственные войска будут продвигаться в сторону расположенных севернее населенных пунктов Ат-Тамания и Аль-Хувейн.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) продолжают насильственную вербовку мирных жителей в провинции. Согласно информации военного источника в сети Twitter (Mohamadothman1o), пользуясь тем, что на оккупированных SDF территориях наблюдается высокий уровень безработицы, курдские боевики направляют своих сотрудников для регистрации гражданских лиц якобы для оказания им материальной поддержки и помощи в поиске вакансий. Тем не менее впоследствии те, кто оказался в подобных списках, повергаются принудительному призыву в ряды группировки. Это является одним из многих факторов недовольства сирийцев политикой, проводимой проамериканскими курдскими силами. Напомним, накануне десять населенных пунктов в Ракке, жители которых выступают против оккупации SDF и США, перешли под контроль легитимного правительства страны.

Провинция Хама

В северной части региона продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными подразделениями и радикалами незаконных бандформирований. Артиллерийские дивизионы САА обстреливают позиции джихадистов из состава «Ахрар Аш-Шам» и «Джебхат Ан-Нусры»1*** на границе с соседним Идлибом. Поддержку им продолжают оказывать ВВС Сирии и ВКС РФ, осуществляющие боевые вылеты в районе населенного пункта Кафр-Зета. Напомним, полномасштабные боевые действия на линии соприкосновения сил сторон были возобновлены 6 августа в связи с неоднократными нарушениями режима прекращения огня со стороны джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.