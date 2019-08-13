В Госдуме предложили меры по предотвращению терроризма со стороны иностранных студентов

Необходимо проводить разъяснительную работу с иностранными студентами, которые учатся в российских вузах, о нормах законодательства страны в сфере борьбы с терроризмом и том, как действуют вербовщики. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Адальби Шхагошев.

Ранее председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что эмиссары международных террористических организаций продолжают попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории РФ мигрантов, а также обучающихся в стране иностранных студентов.

«У нас очень продуманное законодательство в этой сфере, и сами россияне хорошо осведомлены о том, как действуют радикалы, и не поддаются на провокации вербовщиков. Но иностранные студенты и мигранты не знают, с одной стороны, наших законов, с другой, методов действий этих эмиссаров, вербовщиков в ряды террористических организаций, радикальных групп», — заявил Шхагошев.

По словам члена комитета по безопасности и противодействию коррупции, с россиянами ведется профилактическая работа в режиме онлайн.

«Антитеррористические комитеты есть при всех главах субъектов Российской Федерации. Они созданы и на муниципальном уровне. Периодически проводятся круглые столы, ведутся разговоры о радикальной идеологии, и их проводят в том числе представители религиозных организаций», — напомнил он.

Иностранные студенты, конечно, легкая добыча для вербовщиков, отметил депутат.

«Есть государства, где террористическая деятельность, может быть, не настолько активна, поэтому молодежь с этими методами не знакома. И вербовщики могут предлагать таким молодым людям возможность самореализоваться, деньги. Они могут обратить внимание на их профессиональные навыки и предложить работу, например, в таких активных с точки зрения терроризма странах, как Сирия или Ирак. Только на территории этих стран студенты понимают, что это не просто работа, а деятельность в рамках террористической организации», — пояснил парламентарий.

У иностранцев маленький круг общения, они еще не знают, кто есть кто, и, когда первыми с ними начинают работу вербовщики, они не могут не устоять.

«И именно это — опасность, о которой предупреждает Александр Бортников. Эти же иностранные студенты могут совершить преступление здесь, у нас в стране», — обратил внимание Шхагошев.

Член Совета Госдумы также согласился с мнением директора ФСБ России о необходимости повысить внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти к данной проблеме.

«Я бы добавил, что ректорам высших учебных заведений, где пребывает большое количество иностранных студентов, стоит принять участие в ее решении. Например, проводить с ними специальные беседы. Их могли бы проводить как представители самих вузов, так и лица, приглашенные со стороны. У нас очень много экспертов в этой части», — указал Шхагошев.

Парламентарий напомнил, что полтора года назад был принят закон, предусматривающий возможность назначения пожизненного наказания за деятельность по вовлечению в террористическую деятельность.

«Я был автором этого закона и хочу отметить, что его действия распространяются на эмиссаров международных террористических организаций, про которых говорил Бортников», — подытожил парламентарий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал терроризм основной угрозой миру и безопасности. В ходе пленарного заседания Второго международного форума «Развитие парламентаризма» он призвал коллег из других стран к совместной борьбе.