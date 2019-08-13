Пекин, 13 августа. Компания Xiaomi представила новую модификацию смартфона Mi 9, презентация которого состоялась в феврале 2019 года. Об этом говорится в сообщении производителя.

Смартфон выпускали в версиях с 6/64, 6/128 и 8/128 Гбайт памяти, теперь Xiaomi выпустила вариант с 8 Гбайт оперативки. Кроме того, новый гаджет будет обладать накопителем емкостью 256 Гбайт. Как уточнили эксперты, в случае с Mi 9 увеличенный объем встроенной памяти особенно важен, так как модель не поддерживает карты MicroSD.

Xiaomi Mi 9 в конфигурации 8/256 Гбайт в Китае будет стоить около 467 долларов (больше 30 тысяч рублей). Продажи начнутся в среду, 14 августа. В России пока будут продавать Mi 9 с 6/64 и 6/128 Гбайт памяти за 29 990 и 32 990 рублей соответственно.

Ранее китайская компания Xiaomi разработала игровой смартфон на игровой платформе Helio G90T. Информация о новом гаджете появилась в Twitter индийского отделения компании. В настоящий момент неизвестны какие-либо данные о новинке, в тизерной картинке говорится, что устройство будет игровым.

По сообщению известного инсайдера Sudhanshu Ambhore, новинка выйдет на рынок в конце августа, работы над ней уже завершены.

Ранее компания MediaTek представила однокристальные системы Helio G90 и G90T. Они имеют восемь ядер, которые разделены на два кластера. В первом стоят два ARM Cortex-A76, во втором — шесть Cortex A55. Платформы выпускаются по 12 нм техпроцессу.

Отметим, что 22 июля в Сети появилось изображение смартфона Redmi c 64-мегапиксельной камерой. Журналисты издания Gizmochina считают, что в устройстве будет использован сенсор ISOCELL Bright GW1 производства Samsung. Планируется, что во время недостаточного освещения разрешение будет снижаться до 16 мегапикселей.

Напомним, Xiaomi выпустила смартфон Black Shark 2 Pro. Гаджет оборудован процессором Snapdragon 855 Plus. Обычная версия устройства работает на чипсете Dragon 855, используется экран диагональю 6,39 дюймов с разрешением в 2340x1080 пикселей.

Также Xiaomi представила в России смарт-телевизоры Mi TV. Они впервые представлены на российском рынке.