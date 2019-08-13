Песков оценил вероятность встречи Путина и Зеленского после телефонных звонков

Москва, 13 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность личной встречи Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

О перспективах такой встречи представителя Кремля спросили в связи с недавнем телефонным разговором Путина и Зеленского. В ответ Песков заявил, что сам факт общения можно оценить только позитивно, положительно. Он также напомнил, что Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем.

«Тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения», — добавил Песков.

При этом пресс-секретарь назвал Путина «весьма прагматичным собеседником», для которого главное— не сам разговор, а реализация достигнутых ранее пониманий и договоренностей.

Напомним, 7 августа Путин и Зеленский обсудили по телефону ситуацию в Донбассе. Разговор состоялся по инициативе киевской стороны. В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны сделали акцент на важности соблюдения режима прекращения огня в этом регионе.