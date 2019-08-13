Правительство РФ выделило около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Москва, 13 августа. Председатель кабинета министров РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому правительство выделит Рослесхозу, МЧС и Минобороны порядка 6 млрд рублей.

По данным опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации документа, деньги направят из резервного фонда на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. В настоящее время площадь лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) составляет 1 173 743 га, в Красноярском крае — 1 020 171 га, в Иркутской области — 718 968 га.

Министерство обороны России получит в целях покрытия расходов по тушению лесных пожаров более 1,78 млрд рублей, а МЧС — свыше 2,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в России начала сокращаться и за прошедшие сутки снизилась на 6%, до 266,4 тысячи гектаров.