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ВВС Сирии нанесли удары по террористам в Южном Идлибе

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ВВС Сирии нанесли удары по террористам в Южном Идлибе

Дамаск, 13 августа. Военно-воздушные силы Сирии нанесли серию ударов по позициям террористов на территории южного Идлиба.

Об этом сообщает Muraselon News. По данным портала, так боевая авиация поддержала с воздуха подразделения Сирийской арабской армии на земле. Военные готовятся к новому нападению в этой провинции. 

Отметим, что боевые вылеты ВВС Сирии совершали и ранее. Например, ровно месяц назад они поразили снарядами расположения боевиков запрещенной в РФ группировки «Джебхат Ан-Нусры»1  и выступающих на ее стороне бандгрупп в районе населенных пунктов Кафр-Саджна и Ар-Ракая.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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