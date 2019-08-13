ВВС Сирии нанесли удары по террористам в Южном Идлибе

Дамаск, 13 августа. Военно-воздушные силы Сирии нанесли серию ударов по позициям террористов на территории южного Идлиба.

Об этом сообщает Muraselon News. По данным портала, так боевая авиация поддержала с воздуха подразделения Сирийской арабской армии на земле. Военные готовятся к новому нападению в этой провинции.

Отметим, что боевые вылеты ВВС Сирии совершали и ранее. Например, ровно месяц назад они поразили снарядами расположения боевиков запрещенной в РФ группировки «Джебхат Ан-Нусры»1 и выступающих на ее стороне бандгрупп в районе населенных пунктов Кафр-Саджна и Ар-Ракая.

1 Организация запрещена на территории РФ.