Вассерман объяснил, почему экс-премьер ГДР заявил об укреплении фашизма в Германии

Российский интеллектуал, политический аналитик Анатолий Вассерман уверен, что фашизмом в Германии называют всех противников либерализма.

Ранее в интервью агентству РИА Новости бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ханс Модров заявил, что Германия превращается в Великую Германию из-за значительного роста военной мощи и укрепления «фашистских элементов в обществе».

«Если ФРГ сегодня превращается в Великую Германию, полагаясь на военную мощь, и появляются фашистские элементы, это должно снова означать: люди, будьте бдительны», — отметил он.

При этом Модров напомнил, что в 1945 году, будучи «мальчиком Гитлера», сам попал в плен и был готов сражаться с Красной Армией. Однако со временем и благодаря личному общению с красногвардейцами он пришел к антифашизму.

Комментируя заявление бывшего премьер-министра ГДР, политический эксперт, знаток и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «бдительность, конечно, не повредит, особенно в Германии с ее историческим фоном». Однако Модров в данном случае несколько преувеличивает.

«В настоящее время Германией фактически управляет примерно та же политическая группировка, которая известна в Соединенных Государствах Америки как «антитрамповцы», а до Трампа (45-й президент США Дональд Трамп – Прим. ФАН) они были известны как либералы, причем в современном понимании этого слова. То есть люди, верующие в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество. Это вера пагубна в очень многих отношениях. Хотя надо сказать, что я сам долгое время был приверженцем этой веры, пока не убедился, что любая основанная на ней теория неукоснительно приводит к рекомендациям, несовместимым с жизнью», — говорит собеседник ФАН.

По мнению Вассермана, один из приемов борьбы либералов за продление своей власти вопреки ее пагубности для общества — это убеждение в том, что любые возражения против этой веры представляют собой тоталитаризм. При этом сам термин «тоталитаризм» нигде четко не определен и не определен сознательно.

«Это делается для того, чтобы можно было так называть любые упоминания о полезности общества и важности его благополучия. Насколько я могу судить, сейчас в Германии фашизмом называют совершенно элементарное требование к приезжим соблюдать законы, установленные в стране. Напомню, что лет 10 назад, когда в Австралии иммигранты из нескольких мусульманских стран попытались на пляжах требовать, чтобы женщины носили купальные костюмы в мусульманском стиле, то есть закрывающие, по сути, все тело, а потом попытались силой заставлять женщин одеваться так, то австралийские мужчины силой же пресекли эти попытки насилия. А несколько представителей высшей власти Австралии […] в один голос заявляли, что в мире множество стран с разными законами и обычаями, а тот, кому не нравятся законы одной страны, вполне может найти себе другую, законы которой его будут устраивать. А вот в Германии подобные заявления мгновенно объявляют возрождением фашизма», — продолжил аналитик.

Анатолий Вассерман уверен, что в настоящее время в Германии фашизмом называются любые попытки противостоять вере в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество, «любую попытку противостоять тоталитарной секте либералов».

«Поэтому я опасаюсь, что к словам Модрова тоже надо относиться с поправкой на вот это внутригерманское понимание термина «фашизм», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, Ханс Модров — последний премьер-министр ГДР в 1989–1990 годах. Он был одним из реформаторов в руководстве ГДР и с пониманием относился к политике Михаила Горбачева.