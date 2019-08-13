Вылизывающая тарелку Бузова назвала себя блокадницей

Москва, 13 августа. Ведущая скандальной телевизионной стройки «Дом-2», поп-исполнительница и дизайнер Ольга Бузова выложила на своей странице в социальной сети Instagram видео, где она облизывает тарелку.

Человек за кадром, который записывал происходящее, прокомментировал: «Вот она, настоящая Ольга Бузова». Однако сама артистка себя оправдывала, отметив, что «дома можно».

«Застукали. Вообще, я леди, но дома — можно», — сказала ведущая.

Все бы ничего, но в конце видео певица назвала себя блокадницей, чем вызвала возмущение подписчиков, пишет «Вечерняя Москва».

Фолловеры раскритиковали Бузову за такое сравнение, отметив, что она не умеет себя вести.

«Не смей упоминать даже это святое слово», — возмутились комментаторы.

«Ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет», — отметили разгневанные участники дискуссии.

Другие подписчики посчитали, что видео постановочное, поэтому можно простить «шалость».

«У Оли наигранный смех. Подумаешь, подурачилась», — написали комментаторы.

Ранее музыкант Егор Крид попытался спровоцировать Бузову после того, как она приняла участие в скандальном YouTube-шоу Comment Out. Партнером артистки в том сюжете был нападающий Федор Смолов. В определенный момент участникам программы дали задание изобразить сцену из эротического фильма. Для этого форвард взял терку, встал на стул и потер морковь на лицо сидевшей внизу Бузовой. Самой же певице пришлось не только изображать порноактрису, но и отписаться от нескольких коллег по цеху в соцсетях, среди которых оказался Тимур Батрутдинов.