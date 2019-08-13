В Общественной палате предложили разрешить россиянам поднимать флаг страны каждый день

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич призвал российские власти разрешить использование гражданами государственного флага России не только в праздничные, но и в будние дни. Об этом глава Фонда защиты национальных ценностей рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

Общественник обратил внимание на то, что флаг России может свободно вывешиваться на зданиях общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций и на жилых домах лишь в дни государственных праздников. Размещение же государственного флага в другие дни — административное правонарушение, указал он. В обычные дни размещать государственный флаг можно лишь в ходе спортивных мероприятий, а также на стенах образовательных учреждений. Обычные же граждане лишены права на то, чтобы свободно вывешивать российский триколор.

По словам Малькевича, этот правовой пробел необходимо компенсировать, так как на свободное размещение российского флага есть запрос у общества. При этом в других странах ситуация с государственным флагом гораздо свободнее.

«Фонд защиты национальных ценностей провел исследование, которое показало, что на Западе «ситуация с флагами» намного либеральнее. Так, закон о свободе демонстрации американского флага дает физическим лицам неограниченное право на размещение знамени США на объектах жилой недвижимости», — подчеркнул глава ФЗНЦ.

Размещение государственного флага гражданами свободно допускается во многих странах мира, таких как Индия, Канада, Япония, Дания и другие.

По мнению главы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, потребность в подобном изменении законодательства уже давно назрела.

«Это вопрос патриотизма. Наши граждане хотят размещать флаги своей страны на собственных домах, украшать ими свои автомобили. Это здоровое чувство патриотизма. Почему мы запрещаем им это делать?» — недоумевает Малькевич.

Особенно важна инициатива о свободном размещении российского флага в условиях информационного давления со стороны Запада. Так, возможность выражать любовь к своей стране, размещая ее флаг на своих домах, позволит российскому обществу консолидироваться вокруг государственных символов, убежден Малькевич. Инициатива Общественной палаты РФ сможет объединить самые разные слои российского общества.

Общественники пообещали вынести свое предложение на площадку российского парламента.