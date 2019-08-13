Сирийская армия освободила город Сукейк на пути к Хан-Шейхуну в южном Идлибе

Дамаск, 13 августа. Сирийская армия освободила город Сукейк, который находится на пути к Хан-Шейхуну — ключевому форпосту боевиков в Идлибе. Об этом сообщают журналисты Muraselon News.

По данным СМИ, силы САА вошли в Сукейк и взяли город под контроль. В ходе столкновений группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1. — Прим. ред.) использовала смертника со взрывным устройством для нападения на позиции правительственных войск.

Breaking: Syrian Army seizes key town on new front in south Idlib ( MAP) https://t.co/Gl0oZCsGof — Muraselon News (@Muraselon) 11 августа 2019 г.

Ранее сообщалось, что на границе между Хамой и Идлибом в Сирии продолжаются интенсивные боестолкновения между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. Как сообщало агентство Al Masdar News, в ходе боев за Сукейк военнослужащим САА удалось уничтожить как минимум трех высокопоставленных членов группировки «Джейш Аль-Ахрар».

1 Организация запрещена на территории РФ.