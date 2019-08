Сирийская армия освободила город Сукейк на пути к Хан-Шейхуну в южном Идлибе

Дамаск, 13 августа. Сирийская армия освободила город Сукейк, который находится на пути к Хан-Шейхуну — ключевому форпосту боевиков в Идлибе. Об этом сообщают журналисты Muraselon News.

По данным СМИ, силы САА вошли в Сукейк и взяли город под контроль. В ходе столкновений группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1. — Прим. ред.) использовала смертника со взрывным устройством для нападения на позиции правительственных войск.

Breaking: Syrian Army seizes key town on new front in south Idlib ( MAP) https://t.co/Gl0oZCsGof