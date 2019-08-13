В Совфеде напомнили, чем для Украины обернулась водная блокада Крыма

Киев попытался оправдать водную блокаду Крыма. Так называемый «представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил, что Киев имел право перекрыть Северо-Крымский канал. Он добавил, что Украина перекрыла не русло Днепра, а «техническое сооружение».

«Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право. По всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает», — написал в своем Facebook представитель президента Украины Антон Кориневич.

Накануне представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов отметил, что Киев, перекрыв поставку воды в Крым, грубо нарушает не только международное гуманитарное право — право людей на воду, но и международное законодательство в части пользования стоками международных рек.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей констатировал, что Киев, перекрыв водоснабжение полуострова, фактически совершил преступление. Более того, водная блокада российского полуострова обернулась тяжелыми последствиями для Украины.

«Северо-Крымский канал был одним из главных источников воды для населения Крыма. И его перекрытие — это вопиющий факт, как и энергоблокада. Действия Украины создали серьезные сложности прежде всего для рядовых граждан России, проживающих в Крыму. Это возмутительно», — говорит сенатор от Республики Крым.

По его словам, Киев на протяжении последних пяти лет проводил недальновидную политику, тем самым причинив ущерб самому себе. Вместо того, чтобы дискриминировать жителей полуострова, Украина могла бы извлечь для себя выгоду.

«Украинские власти причинили ущерб в том числе и собственной стране. Это была вода, за которую они получали от Крыма деньги. Сейчас она просто вытекает в Черное море. Если бы Киев был более благоразумным, он мог бы продавать ресурс и получать прибыль, направлять финансовые ресурсы на собственные нужды, например, на те же мелиоративные работы в Херсонской области. Потому что в результате перекрытия канала там начали происходить подтопления и прочие эксцессы. Ведь за 50 лет сложилась своеобразная экосистема: в летний период вода из Северо-Крымского канала подавалась в Крым, в зимний период она не поступала», — рассуждает Сергей Цеков.

Российский политик подчеркнул, что Крым сегодня полностью самодостаточен — властям удалось повысить собираемость урожая, а также наладить производство новых сельскохозяйственных культур.

«За пять лет мы научились обходиться без воды Северо-Крымского канала и переориентировали сельское хозяйство. В северных районах Крыма выращивался рис за счет той воды, которая поступала по Северо-Крымскому каналу. Сейчас рис не производится. Естественно, это не единственный шаг, который был предпринят для переориентации сельского хозяйства. Начали выводиться новые культуры, урожайность за последние годы была высокая», — перечисляет председатель Русской общины Крыма.

В заключение он напомнил, что во времена нахождения Крыма в составе Украины Киев совсем не волновало то, что происходит на полуострове. Сейчас же ситуация кардинально поменялась — огромные силы и средства вкладываются в то, чтобы сельское хозяйство процветало.

«Восстанавливаются старые посевные площади, которые во времена Крыма были заброшены. Урожайность выходит на уровень Советского Союза», — подытожил Сергей Цеков.

Ранее парламентарий рассказал в интервью ФАН, как решаются проблемы водоснабжения полуострова.