Зеленский подписал указ об упрощенном гражданстве Украины для россиян. События дня. ФАН-ТВ

Украина упростит выдачу гражданства россиянам Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении выдачи гражданства для россиян. Согласно документу, речь идет о неких гражданах РФ, преследуемых по политическим мотивам, а также об иностранцах, которые участвовали в обеспечении нацбезопасности и обороны Украины. Зеленский поручил кабмину страны разработать соответствующий законопроект. Судя по всему, именно так Незалежная ответит на действия российского президента Владимира Путина. Ранее он подписал указ, согласно которому украинцы, проживающие на всей территории Луганской и Донецкой областей, смогут получить паспорт РФ в упрощенном порядке. Этой опцией воспользовались уже более 10 тысяч человек.

Атамбаева уличили в подготовке госпереворота Стрельба в Кой-Таше, судя по всему, дорого обойдется экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Глава госкомитета нацбезопасности Орозбек Опумбаев обвинил бывшего лидера страны в подготовке госпереворота и убийстве. Речь о событиях прошлой недели, когда Атамбаев вместе со сторонниками отбивался в своей резиденции от киргизского спецназа. 7 августа стражи порядка пытались задержать экс-президента, сейчас обвиняемого в коррупции, но встретили серьезное сопротивление, один из силовиков погиб. Атамбаев признался, что стрелял лично, но «старался ни в кого не попадать». Хотя Опумбаев, напротив, уверен, что политик вел прицельный огонь. Тогда беспорядки перенеслись и на улицы Кой-Таша, где пострадали более 100 человек. Расследование в отношении Атамбаева еще ведется.

Британский Kent отправился в Персидский залив Великобритания «наращивает мускулы» в Персидском заливе. Очередной военный корабль — HMS Kent — направился к приграничным водам Ирана. В целях «безопасности мореходства», ради которых Лондон сотрудничает с американским флотом. Сейчас на Ближнем Востоке уже находятся британские фрегаты Duncan и Montrose. Можно сказать, что за последние месяцы регион превратился в Бермудский треугольник, в Персидском и Оманском заливах, а также в соединяющем их Ормузском проливе, произошло несколько инцидентов. Последний из них произошел в конце июля, когда Иран задержал британский нефтяной танкер Stena Impero за нарушение правил судоходства. Страны разразились взаимными обвинениями, в то время как судно вместе с экипажем по-прежнему находится под стражей.