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Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян

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Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян

Киев, 13 августа. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который упрощает процедуру получения гражданства его страны для россиян.

Согласно тексту документа, на упрощенное получение украинского гражданства могут рассчитывать граждане России, которые откажутся от действующего паспорта и предоставят подтверждающий документ.

Облегченная форма предоставления украинского паспорта распространяется и на граждан других стран, которые участвовали «в обеспечении национальной безопасности и обороны Украины».

По мнению Зеленского, подписанным им документ обеспечивает защиту прав и свобод граждан. Указ был обнародован на сайте президента Украины, передает «ФедералПресс».

Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян

Президент Украины поручил кабмину страны обеспечить оптимизацию процесса рассмотрения заявлений россиян о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, пишет «Парламентская газета».

Напомним, в апреле этого года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Позднее особый порядок смогли использовать и другие жители Донбасса.

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