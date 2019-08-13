Гудков-старший не будет допущен к выборам в Мосгордуму из-за подделки подписных листов

Москва, 13 августа. Рабочая группа рекомендовала Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отклонить жалобу подделавшего подписи Геннадия Гудкова на отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.

Перепроверка документов, поданных Гудковым, позволила зачесть еще 53 подписи избирателей. Однако для регистрации несостоявшемуся кандидату не хватает еще 1379 подписей. Кроме того, жена Гудкова-старшего неверно заполнила документы о принадлежащем ей имуществе, находящемся за границей, что само по себе является основанием для отказа.

Напомним, ранее Мосгоризбирком исключил Геннадия Гудкова из предвыборной гонки, поскольку 1952 подписи из предоставленных им 5750 были признаны недействительными. Отметим, что в регистрации было отказано и сыну несостоявшегося кандидата — Дмитрию Гудкову. Гудков-младший, видимо, решил соблюсти семейную «традицию» и тоже подал в избирком поддельные подписи. Кроме того, получив отказ, Дмитрий Гудков и другие его соратники не стали добиваться своего в суде, как полагается по закону, а устроили несколько несанкционированных акций в Москве, которые переросли в нападения на полицейских и массовые беспорядки. После такого незаконного митинга, прошедшего 27 июля, Гудков-младший был арестован как один из организаторов несогласованной акции.

Стоит отметить, что это не единственные правонарушения семьи Гудковых. Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, доказавшее, что несостоявшиеся кандидаты создали целую подпольную империю, во главе которой стоит Геннадий Гудков. Как сообщили информированные источники, Гудков-старший получает внушительные откаты за выдачу разрешений на подрядные работы в сфере ЖКХ. Кроме того, Гудковы создали целую сеть различных фирм и организаций, позволяющую им отмывать деньги и уходить от налогов. Отметим, что в этой незаконной схеме задействованы друзья и супруга Геннадия Гудкова. Для инициирования проверки незаконной деятельности семьи Гудковых редакция ФАН обратилась с соответствующим запросом в прокуратуру.