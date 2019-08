Москва, 13 августа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, будет ли подниматься вопрос передачи останков генерала наполеоновской армии Сезара Гюдена, погибшего в августе 1812 года в бою около Смоленска, на встрече лидеров РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Президенты двух стран встретятся 19 августа. Песков не исключил, что Путин и Макрон могут обсудить передачу останков генерала наполеоновской армии Франции.

Журналисты поинтересовались у Пескова, стоит ли эта тема в повестке дня.

Кроме того, он ответил отрицательно на вопрос СМИ о том, приглашали ли главу России на саммит в Биаррице. По словам Пескова, мероприятие имеет «не тот формат».

Ранее сообщалось, что Смоленске археологи откопали останки генерала Гюдена, любимца Наполеона Бонапарта. Стало известно, что останки участника Отечественной войны, обнаруженные во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске, могут принадлежать генералу наполеоновской армии Сезару Шарлю Этьену Гюдену де ла Саблонньер, погибшему от тяжелого ранения, полученного в бою у Валутиной горы около деревни Лубино в 20 километрах восточнее Смоленска 19 августа 1812 года.

В ходе работ археологи нашли стенки плохо сохранившегося деревянного гроба, а также гвозди, державшие доски. За 207 лет, прошедших после похорон генерала, крышка гроба провалилась, внутрь попали земля и вода. Из французской литературы известно, что Гюдена предавали земле без мундира и орденов. Предварительно «опознать» его ученые смогли по увечьям, полученным на войне.

The joint team of ???????? &???????? archeologists found remains of human body in #Smolensk central park. All the evindence points at General Gudin de La Sablonière , but DNA-testing will shed light on the matter. #LopatinskyGarden ????@Russia pic.twitter.com/CVNBRC5T6e