В Совфеде отреагировали на указ Зеленского об упрощенной выдаче паспортов россиянам

Указ президента Украины Владимира Зеленского, упростивший процедуру получения гражданства страны для россиян, носит скорее декларативный характер, считают в Совфеде.

По новому закону в упрощенном порядке могут получить украинские паспорта иностранцы или лица без гражданства, которые «защищали страну» и участвовали в различных боевых действиях на стороне Киева, в том числе в вооруженном конфликте в Донбассе. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Процедура получения гражданства Украины заключается в том, что указанные категории заявителей должны подать декларацию об отказе от уже имеющегося у них гражданства. Желающим получить украинский паспорт предлагается «документально подтвердить факт политического преследования». В качестве подтверждений может выступать справка из МИД Украины, диппредставительства или консульского представительства Киева за рубежом.

Этот указ Зеленского сделан назло российским властям, упростившим выдачу паспортов для жителей Донбасса, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров.

«Не имея прямых контактов с нашим президентом, я думаю, что это не самый хороший шаг в этом направлении. Если это сделано назло России, то вряд ли он что-либо выиграет от этого. С Россией, великим соседом и братским народом, нужно дружить. Чем раньше это господин Зеленский поймет, тем лучше будет для Украины. Мы открыты к сотрудничеству», — заявил Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сейчас со стороны Украины есть только «робкие прощупывания» в сторону отношений с Россией по тому, как двигаться дальше, отмечает сенатор.

Желающих получить украинский паспорт по новым правилам будет немного, прогнозирует Владимир Джабаров.

«Этот указ Зеленского носит декларативный характер. В связи с этим практическое применение, которое имело бы масштабный характер, этот закон не найдет. Вряд ли будет много желающих по этому закону принять гражданство Украины по тем мотивам, которые он предлагает. Либо будут люди, которые не в ладах с нашим законом. Тогда флаг им в руки, пусть получают это гражданство. Я думаю, что не стоит обращать на это внимание», — сообщил член Совфеда.

Ранее украинский лидер сделал поручение по разработке механизма упрощенного получения паспортов для этнических украинцев из «дружественных стран» 18 июля. Это стало ответом на решение российского лидера Владимира Путина упростить получение гражданства для всех жителей Луганской и Донецкой областей Украины. Соответствующий указ был подписан Путиным 17 июля.

В апреле российский лидер уже вводил упрощенную процедуру гражданства для жителей неподконтрольных Киеву территорий Юго-Востока Украины, что вызвало негативную реакцию со стороны Зеленского.