В Петербурге откроют площадку для обмена профессиональным опытом. ФАН-ТВ

12 августа в Комитете по молодежной политике прошла встреча представителей правительства с авторами проекта «Территория трансформации». Его идея — объединить профессионалов из разных областей для решения вопросов развития Петербурга. На встрече авторы рассказали, какие ресурсы им понадобятся для реализации проекта.

«Последняя идея возникла провести территорию трансформации. В рамках Форума труда, который проходит в феврале», — сказал Александр Крылатов, автор проекта «Территория трансформации».

«На сегодняшний момент идет уже организационная работа, мы готовим поручения совместно с другими органами государственной власти для того, чтобы у ребят была возможность эти проекты реализовать. Потому что, используя только свои возможности и ресурсы, это сделать довольно тяжело», — отметил Богдан Заставный, первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике.

В основе проекта «Территория трансформации» лежит идея свести на одной площадке изначально изолированные профессиональные группы. Например, представителей бизнеса, науки и органов власти. Авторы проекты считают, что таким образом можно получить неожиданный и положительный результат.

«Идея этого всего происходит из уже апробированного в науке междисциплинарного подхода, когда решаются проблемы не узкой наукой, а целой группой наук в рамках некого междисциплинарного поля», — рассказал Александр Крылатов.​​​​​​​

Стратегические сессии «Санкт-Петербург — город возможностей», финалистами которых являются авторы «Территории трансформаций», были организованы по инициативе врио губернатора Александра Беглова. На протяжении месяца активная молодежь объединялась в команды и вместе с экспертами разрабатывали проекты, которые, по их мнению, помогут нашему городу стать лучше.