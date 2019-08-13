Песков призвал «не искать черной кошки» среди повесток и взысканий долгов с митингующих

Москва, 13 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не искать «черной кошки» в истории с получением участниками протестов повесток и уведомлений о взыскании долгов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты «Медузы» обратили внимание Пескова на тот факт, что после начала протестных акций в Москве активизировались не только силовые органы. По информации агентства, потом якобы подключились прокуратура и военкоматы, которые начали выписывать повестки, в том числе женщинам. Затем, по информации СМИ, судебные приставы пришли взыскивать долги именно у тех, кто протестовал.

У представителя Кремля спросили, где находится центр принятия решений, который отдает команды всем силовым ведомствам. Пресс-секретарь президента опроверг приведенные доводы.

«Не нужно искать черной кошки там, где ее нет, — призвал Песков. — Никаких «центров принятия решений» нет: ведомства выполняют свои функции. Говорить о том, что судебные приставы взыскивают деньги с тех, кто принимал участие в митинге, глупо. Вы знаете, сколько людей являются должниками».

В последние месяцы каждые выходные в Москве проходят акции протеста, в том числе несогласованные. Сотрудники полиции задерживали представляющих опасность провокаторов. В МВД подчеркнули, что действия силовиков по отношению к участникам беспорядков были максимально корректными.

Организаторами мероприятий выступают сторонники блогера Алексея Навального, которые заявляют, что их незаконно не допустили на выборы в Мосгордуму. В ЦИК в свою очередь неоднократно подчеркивали, что у так называемых независимых кандидатов превышен уровень брака в документах — были выявлены «подписи мертвецов» и фальсифицированные документы. Одной из точек подделки документов стала московская квартира, в которой работала целая «фабрика» мошенников.