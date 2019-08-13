Песков назвал оправданным жесткое пресечение массовых беспорядков в Москве

Москва, 13 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с применением силы сотрудником правоохранительных органов к участнице массовых беспорядков в Москве во время задержания.

«Мы считаем, первое, абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей власти. Второе, мы считаем абсолютно оправданным жесткие действия со стороны правоохранителей для предотвращения общественных беспорядков. В случае появления каких-то судебных исков, мы считаем, эти иски должны расследоваться необходимым образом и затем должны рассматриваться в суде», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Накануне в полиции сообщили, что проводят служебную проверку по факту публикации видео жесткого задержания участницы массовых беспорядков в Москве 10 августа. На кадрах видно, что девушка активно сопротивляется и мешает правоохранителю поднять с земли дубинку, тогда полицейский ударяет участницу беспорядков в бок. Согласно медицинским документам, задержанная получила ушиб мягких тканей головы и грудной клетки.

Согласованный с властями Москвы митинг в поддержку кандидатов в Мосгордуму, уличенных в фальсификации подписей, прошел в субботу, 10 августа, на проспекте Сахарова. Участие в акции приняли популярные блогеры и исполнители, митинг превратился в концерт.

Недовольные мирным митингом организаторы стали призывать участников совершить «прогулку» до администрации президента. При этом так называемая «прогулка» сопровождалась погромами, разбиванием машин, зажиганием дымовых шашек и препятствованием движению транспорта. Правоохранители быстро пресекли беспорядки и задержали провокаторов.

Организаторами митинга-концерта выступили кандидаты в Мосгодуму, получившие отказ в регистрации из-за фальсификаций. В подписных листах юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, кроме того, в листах встречались «мертвые души». Обнаруженные поддельные подписи у Соболь не стали новостью, ведь еще в ходе предвыборной кампании в одной из московских квартир обнаружили целый офис по рисовке автографов в ее пользу.