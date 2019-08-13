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Ростех разрабатывает боевой снегоболотоход для силовых структур

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Ростех разрабатывает боевой снегоболотоход для силовых структур

Москва, 13 августа. Боевой снегоболотоход ТМ-140 на базе гражданской модели разрабатывают на Курганмашзаводе, который входит в Ростех. Об этом заявил индустриальный директор государственной корпорации Сергей Абрамов.

Боевые ТМ-140 специалисты Курганмашзавода создают специально для силовых структур. Эксперты намерены оснастить модификацию боевым телеуправляемым модулем с пулеметной установкой.

«Универсальная грузовая платформа снегоболотохода ТМ-140 разработки Курганмашзавода позволяет устанавливать на машину различные модули и технологическое оборудование», — приводит слова Абрамова РИА Новости.

Ростех разрабатывает боевой снегоболотоход для силовых структур

В списке перспективных разработок Специального конструкторского бюро машиностроения, которое входит в Курганмашзавод, числятся бронетранспортер БТ-3Ф, а также легкий танк на базе шасси боевой машины пехоты БМП-3 и боевого отделения от самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1».

В конце июля стало известно, что Ростех запустит серийное производство аэродромных радиолокационных систем (РЛС) для безопасного управления посадкой самолетов с земли.

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