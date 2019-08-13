Срок выплаты детских пособий продлят в России

Москва, 13 августа. Срок выплат ежемесячных детских пособий в России могут продлить до достижения ребенком возраста трех лет. Соответствующий законопроект подготовило министерство труда РФ.

В пояснительной записке к документу уточняется, что размер выплаты при рождении (усыновлении) первого или второго ребенка должен быть увеличен с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума. Помимо увеличения суммы пособия, предусматривается и срок осуществления этой выплаты до тех пор, пока ребенку не исполнится три года, пишет «Парламентская газета».

Чтобы привести документ в соответствие с федеральным законом, Минтруд намерен закрепить эти изменения в Порядке осуществления выплат.

Как сообщал ранее портал Deita.ru, 5 августа президент России подписал указ об увеличении уровня выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума. Согласно этому указу, российские семьи будут получать по десять тысяч рублей ежемесячно на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет.

До этого пособия получали семьи, у которых размер среднедушевого дохода составлял ниже полуторакратной величины прожиточного минимума.

Напомним, в конце июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что большинство российских семей с детьми нуждается в финансовой помощи. По его словам, три четверти семей имеют доход, которых не дотягивает даже до двух минимумов трудоспособного россиянина. В связи с этим он подчеркнул, что систему выплату пособий нужно актуализировать и развивать, пишет Infox.ru.