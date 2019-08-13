Спасы 2019 — Медовый, Яблочный и Ореховый: когда отмечаются, традиции, приметы и запреты

Окончание лета символизирует три любимых в народе праздника, связанных со сбором урожая и отмечаемых в честь Иисуса Христа. Это три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый.

Спасы 2019: когда отмечаются

Медовый Спас отмечается 14 августа; Яблочный Спас празднуют 19 августа, а Ореховый Спас наступит 29 августа. Слово «Спас» в названии означает, что праздник связан со Спасителем — Иисусом Христом.

Медовый Спас: в честь чего отмечается

Медовый Спас (другие названия Маковый, или Мокрый Спас, а также Спас на водах) — в православии это первый день Успенского поста, совпадающий с праздником со сложным названием: Происхождение честных древ животворящего креста. В этот день чтят память святых мучеников Маккавеев.

Слово «Маккавей» на иврите означает «молот». Первоначально так прозвали Иуду Маккавея из династии Хасмонеев, лидера восстания против сирийско-греческого ига в 166—160 годах до н. э. Затем прозвище перешло к остальным сыновьям иудейского священника Маттафии, а впоследствии — ко всем защитникам и исповедникам веры во время гонений Антиоха Епифана.

Народные традиции, приметы и запреты на Медовый Спас

На Медовый Спас в храмах традиционно освящают свежий мед, а также плоды нового урожая — на юге это в первую очередь виноград, на севере — яблоки. Только после этого все эти продукты считаются подходящими для употребления в пост.

Считается, что освященный в праздник мед имеет целебные свойства. Поэтому на Медовый Спас на Руси традиционно пекли различные постные пряники, блины, коврижки и другие мучные изделия, которые либо были на меду, либо их ели с медом, смешанным с маком (делали так называемое маковое молочко). Мак был в чести не только потому, что он к этому времени также поспевал. Мак считался праздничным блюдом по созвучию с именем Маккавеи — святые, чтимые в этот день церковью.

Поскольку по православному обряду в этот день совершается малое освящение воды, Медовый Спас иногда называют Мокрый Спас, или Спас на водах. В это время на Руси традиционно чистили старые колодца, а также копали новые.

Кроме того, в этот день последний раз в году купались в открытых водоемах, источниках и родниках. Согласно приметам, в этот праздник вода становится целебной, и даже после Ильина дня в ней стоит искупаться для защиты от болезней, сглаза, порчи и т. д.

А вот после 14 августа все купания уже строго запрещены до следующего лета.

Яблочный Спас: что за праздник, народные приметы

Яблочный Спас — это народное название праздника Преображение Господне, одного из важнейших в христианстве. Праздник посвящен явлению воскресшего Иисуса Христа апостолам, когда те молились на горе Фавор. Преображение Господне — это символ божественного триединства, а также единства божественной и человеческой сущности Христа.

Яблочный Спас — это разгар Успенского поста, когда уже разрешено употреблять в пищу освященные плоды и мед нового урожая. Традиционно на Преображение Господне еще с апостольских времен освящали виноград нового урожая, который запрещено было есть до праздника. На севере этот обычай перешел на яблоки и на другие плоды.

Народные приметы и запреты на Яблочный Спас

Все приметы и запреты этого дня в основном связаны с яблоками. На Руси яблоки нового урожая строжайше воспрещалось есть до Яблочного Спаса, особенно женщинам, считалось, что это навлечет беды на всю семью.

А начиная с этого праздника наступало яблочное раздолье: яблоки ели во всех видах, ими торговали, ими одаривали друзей, родных и просто прохожих. Традиция угощать друг друга яблоками в этот день жива и поныне.

На Руси на Яблочный Спас устраивались гуляния, а вечером девушки гадали на удачу, на судьбу и на суженого. Теплая сухая погода на Яблочный Спас считалась хорошей приметой, а дождь — предвестником ранней и холодной осени.

Ореховый Спас: что за праздник

Ореховый Спас в народе называют по-разному: Третий, Хлебный, Полотняный, Холщовый и т. д. Третий Спас отмечается после очень важного в православии праздника — Успение Богородицы. Третий Спас знаменует приближение осени, он связан с традиционными народными ремеслами, а также с наступлением времени сбора диких орехов и выпечки хлеба из зерна нового урожая.

В этот день на Руси торговали домоткаными полотнами, накрывали столы с освященными караваями из зерна нового урожая и готовились к началу осенней страды. Подробнее об этих праздниках читайте в материалах Федерального агентства новостей.