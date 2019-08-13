Кремль ответил Трампу на слова о более совершенных ракетах США

Москва, 13 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что США работают над ракетой с ядерной установкой, которая обладает лучшими качествами, нежели российские разработки.

«Вы наверняка лучше меня знаете о том, что в течение последнего года было несколько заявлений представителей США, в том числе военных, которые говорили, что проводятся такие программы. Было бы странно, если бы страна, которая тратит на вопросы обороны больше, чем все остальные страны мира, не занималась такими программами», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Кроме того, Песков рассказал, как в Кремле оценивают разработки США.

«Наш президент неоднократно говорил о том, что российские разработки в этой области пока значительно опережают уровень, который удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос журналистов, как влияют недавние аварии на российские попытки создать наиболее современные виды вооружений.

«Здесь могут говорить только специалисты, насколько вообще связаны эти аварии с этими попытками, как вы говорите. Аварии, к сожалению, случаются, это трагедия. Но важно в этом случае помнить тех героев, которые отдали свои жизни», — подытожил Песков.

Ранее Трамп сообщил в Twitter, что власти США «сделают выводы» из происшествия, которое произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки в России. При этом американский президент заявил, что якобы взрыв произошел при испытании ракеты Skyfall (прототип крылатой ракеты «Буревестник»).

Напомним, на полигоне, расположенном в Архангельской области, произошел взрыв 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Погибли пять сотрудников Росатома. Согласно информации Росатома, инцидент произошел во время выполнения работ, связанных с техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.