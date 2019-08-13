Песков заявил об отсутствии угроз для населения после аварии под Северодвинском

Москва, 13 августа. Угроз безопасности населения в связи с аварией под Северодвинском нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее Минобороны РФ сообщило о взрыве и последующем возгорании жидкостной реактивной двигательной установки в ходе испытаний изделия на полигоне в Архангельской области. В результате ЧП травмы получили шесть представителей Минобороны РФ и предприятия-разработчика. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медпомощь. Позже стало известно, что погибли пять специалистов Росатома. Они были награждены орденами Мужества посмертно. В ведомстве сообщили, что превышения радиационного фона в Северодвинске нет.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, существует ли опасность для мирных жителей в связи с аварией.

«Всеми компетентными органами полностью обеспечивается безопасность гражданского населения. В этом нет сомнений», — подчеркнул Песков.

Напомним, участок Белого моря рядом с местом взрыва на полигоне закрыли для судоходства. Участок Двинской губы Белого моря в Архангельской области закрыли для прохода гражданских судов во вторник, 6 августа, еще до взрыва на военном полигоне под Северодвинском, об этом сообщил заместитель капитана морского порта «Архангельск» Сергей Козуб. По словам капитана, решение о закрытии участка до сентября текущего года не связано с чрезвычайным происшествием в военной части. Козуб отметил, что все закрытия планируются заранее.

В Росатоме назвали причину гибели сотрудников на военном объекте. В государственной корпорации уточнили, что инцидент произошел во время выполнения работ, связанных с техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

Отметим, после произошедшего в средствах массовой информации появились сведения о том, что в расположенном примерно в 40 километрах от места чрезвычайного происшествия Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона.