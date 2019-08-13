Памфилова заявила о невозможности перенести выборы по прихоти «оппозиционеров»

Москва, 13 августа. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова оценила возможность отмены выборов в Мосгордуму по просьбе кандидатов, уличенных в фальсификации подписей граждан.

В интервью каналу «Расстрига» на YouTube во вторник Памфилова отреагировала на требование Ильи Яшина отменить или перенести выборы из-за отказа зарегистрировать кандидатов от так называемой «оппозиции».

«Вы идете в законодатели, это элементарные вещи, связанные с законодательством, потрудитесь с ними ознакомиться. Перенести практически невозможно. Только одна причина по закону перенести день выборов: если были нарушения при объявлении выборов. Таковых в данной ситуации нет. Что касается отмены выборов, то тут проще рассматривать, если после дня голосования набирается какой-то массив. Если до дня голосования отменять выборы, то это должно быть что-то сверхэкстраординарное, которое бы позволило вообще поднимать этот вопрос, таких оснований нет», — заявила Памфилова.

Памфилова напомнила, что выборы были отменены в подмосковной Барвихе в 2016 году за три дня до их проведения из-за нарушения сроков объявления. На данный момент, таких причин нет. Сейчас задача ЦИК – «посмотреть по кандидатам, что у них».

Памфилова отметила, что получившие отказ в регистрации кандидаты оказывают давление и шантажируют членов комиссии. При этом, по словам Памфиловой, «оппозиционеры» начали шантажировать ЦИК еще до отказа. Нынешние митинги оппозиции направлены на давление и шантаж, чтобы вынудить ЦИК закрыть глаза на нарушения и зарегистрировать кандидатов только из-за того, что они принадлежат к оппозиции.

Отметим, что кандидаты, получившие отказ в регистрации на выборы, отказываются использовать судебные процедуры для защиты результатов сбора подписей. При этом они продолжают обвинять комиссию якобы в недобросовестной работе и политическом характере решений. Это еще раз доказывает, что уличенные в фальсификациях оппозиционеры боятся реальных судебных дел и осознают свои нарушения.

Незаконные митинги в поддержку кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции», уличенных в фальсификации подписей, прошли в Москве 27 июля и 3 августа. К примеру, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.