Демократы США желают расшатать устои РФ с помощью беспорядков — Цеков

Москва, 13 августа. Крымский сенатор Сергей Цеков заявил, что нынешняя «оппозиция» в большей степени состоит из представителей молодежи, которые не до конца отдают отчет своим поступкам. Об этом он заявил в интервью изданию «Ньюинформ».

«Сейчас молодежь глубоко не понимает, что она делает, к чему все может привести в итоге. Ведь это разбалансировка государства и испытание для страны. Это то же самое, что произошло на Украине», — заявил сенатор.

По словам Цекова, так называемые лидеры «оппозиции» просто отрабатывают деньги заказчиков и пользуются поддержкой «американских демократов», которые пытаются «расшатать российские устои и повести ситуацию в нужном для американцев и других русофобов направлении».

Ранее лидер в палате представителей Конгресса США от Демократической партии Стени Хойер поддержал участников массовых беспорядков в российской столице, якобы выступающих за честные и прозрачные выборы. Он также отметил, что законодатели США «внимательно следят за происходящим».

Хойер обратился к властям РФ с призывом прекратить задержания нарушителей общественного порядка и позволить нескольким соратникам скандального блогера Алексея Навального участвовать в выборах в Мосгордуму, невзирая на зафиксированные многочисленные нарушения в их подписных листах.

Напомним, 10 августа в центре Москвы прошел согласованный столичными властями митинг-концерт в поддержку так называемых кандидатов на выборы в МГД, уличенных в фальсификации подписных документов. Участие в законном мероприятии приняли известные рэперы и юмористы, в результате митинг превратился в концерт. Впрочем, недовольные мирным концертом провокаторы решили устроить «прогулку» по центру Москвы, устраивая погромы, переворачивая автомобили, мешая движению транспорта и забрасывая простых граждан дымовыми шашкам. Провокаторы призывали к массовым беспорядкам. Сотрудники полиции и Росгвардии оперативно пресекли беспорядки, задержав нарушителей и провокаторов.

Причиной для проведения митинга стал обоснованный и законный отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать на выборы единомышленников Навального из-за поддельных подписей. У юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь обнаружили большое количество фейковых автографов – 14% поддельных подписей при допустимом пороге «брака» в 10%. Также в подписных листах оказались «мертвые души». Обнаруженные поддельные подписи у Соболь не стали сенсацией, так как еще во время предвыборной кампании в одной из московских квартир обнаружили целый подпольный цех по рисовке автографов в ее пользу.