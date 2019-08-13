Песков прокомментировал версию американских СМИ об инциденте на полигоне под Архангельском

Москва, 13 августа. Кремль прокомментировал инцидент на полигоне в Архангельской области и сообщение президента США Дональда Трампа о взрыве якобы при испытании ракеты «Буревестник», заметив, что официальная информация к настоящему моменту уже обнародована.

Как сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, организации, проводившие испытания, уже дали официальную информацию на этот счет, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нестандартная ситуация привела к героической гибели сотрудников. Больше мне добавить нечего», — отметил Песков.

Напомним, на полигоне, расположенном в Архангельской области, произошел взрыв 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Погибли пять сотрудников Росатома. Глава Белого дома Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter написал, что США «многое узнали» в связи со взрывом ракеты. Американский президент выразил уверенность в том, что взрыв случился при испытании ракеты «Буревестник».

Согласно информации Росатома, инцидент произошел во время выполнения работ, связанных с техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.