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В Кремле заявили, что суд определит правомерность отстранения кандидатов от выборов в МГД

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В Кремле заявили, что суд определит правомерность отстранения кандидатов от выборов в МГД

Москва, 13 августа. Суд решит, было ли правомерным отстранение от выборов кандидатов в Московскую городскую думу. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей

«Мы же таких выводов (по отстранению) не имеем права делать. В случае, если будут подаваться соответствующие иски, давайте дождемся вердиктов суда, которые охарактеризуют то, что происходило», — объяснил он. 

При этом пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на то, что любой кандидат в депутаты, получив отказ, может беспрепятственно обратиться в суд и подать апелляцию на решение избирательной комиссии.  

Также Песков отметил, что ему ничего не известно о возможности переноса выборов в столичную думу, обсуждение этой темы — привилегия Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Напомним, несогласованные митинги в поддержку кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции», уличенных в фальсификации подписей, прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь обнаружили 14% поддельных подписей, при допустимом пороге «брака» в 10%. Кроме того, в ее подписных листах оказались и «мертвые души». Впрочем, это не стало сенсацией, поскольку во время предвыборной кампании столичная полиция раскрыла целую лабораторию по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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