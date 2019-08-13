США пытаются вмешаться во внутренние дела РФ через поддержку митингов «оппозиции»

Москва, 13 августа. Соединенные Штаты пытаются оказать давление на внутриполитические процессы в России, поддерживая действия так называемой «оппозиции» на митингах в Москве. К такому выводу пришел член Совета Федерации Франц Клинцевич.

В беседе с iReactor он заявил, что власти Соединенных Штатов, которые регулярно пытаются вмешиваться в тему выборов в Мосгордуму, освещают события исключительно в удобном для них ключе. По словам Клинцевича, подобным поведением Вашингтон пытается найти очередной повод для информационных атак на РФ.

Он также прокомментировал слова сенаторов США, которые поддержали организаторов митингов в Москве. Как заметил Клинцевич, «они дают другим найти обстоятельства для нападок».

«Они не объективно освещают события. Они не говорят, как было, что было и так далее. Им важно, чтобы был повод. Он найден. Теперь повод будет обсасываться», — считает сенатор.

По его словам, попытки США вмешаться во внутренние дела РФ являются недопустимыми для современного демократического общества, так как их главная цель заключается в том, чтобы сбить избирателей с толку и дать им неправильное представление о происходящем в рамках избирательной кампании.

«Это элемент давления и вмешательство во внутренний политический процесс. Мы в 21 веке, и такие моменты исключаются. Так или иначе сама ситуация косвенно дезорганизует избирателей. Не все это до конца понимают. Этого Штаты и добиваются», — резюмировал Клинцевич.

Напомним, поводом для митингов стал недопуск соратников скандального блогера Алексея Навального на выборы в Москордуму, так как в их избирательных бюллетенях нашли поддельные подписи. Например, у юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь нашли 15% «брака» — фальсифицированных подписей. Кроме того, в ее избирательных листах были подписи мертвецов.

В субботу в Москве на проспекте Сахарова прошел санкционированный митинг-концерт так называемой «оппозиции». По официальным данным МВД, его участниками стали всего лишь 20 тысяч человек, хотя организаторы говорили о ста тысячах. Только треть из присутствовавших в центре Москвы, что примечательно, оказались москвичами, остальная часть — приезжие из российских регионов.

На митинге-концерте было очень много представителей молодого поколения. Как оказалось, большинство из них даже не знают фамилий недопущенных на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей кандидатов. Они пришли в центр Москвы ради халявного концерта Face и Oxxxymiron. Рэп-исполнители стали главными звездами на публичном мероприятии. Кроме того, привлекли к себе внимание фрики, бомжи, цыгане, недомайданцы.

Большинство экспертов и политологов сошлись во мнении, что «оппозиция» исполняет заказ западных кураторов на митингах в Москве. По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, к организации митингов приложили усилия западные кураторы, которые уже в течение длительного времени отрабатывают технологии «цветных революций». Это подтверждает и факт задержания юристки из США, которая в автозаке начала консультировать задержанных после санкционированного митинга-концерта 10 августа.

Аналогичного мнения придерживается и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он считает, что власти США используют мозаичные технологии для вмешательства во внутренние дела РФ. По его словам, несогласованные митинги в столице могли иметь спонсоров.

К тому же в США открыто поддерживают участников несанкционированных митингов «оппозиции» в Москве. Так, лидер демократов в палате представителей конгресса США Стени Хойер написал, что акции направлены на восстановление демократии «через свободные и честные выборы». Он подчеркнул, что на «оппозиционных кандидатов» давят, и это «должно встревожить весь мир». Заявление Хойера является еще одним свидетельством того, что Вашингтон пытается вмешиваться во внутренние дела России.