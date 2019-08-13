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США пытаются вмешаться во внутренние дела РФ через поддержку митингов «оппозиции»

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США пытаются вмешаться во внутренние дела РФ через поддержку митингов «оппозиции»

Москва, 13 августа. Соединенные Штаты пытаются оказать давление на внутриполитические процессы в России, поддерживая действия так называемой «оппозиции» на митингах в Москве. К такому выводу пришел член Совета Федерации Франц Клинцевич.

В беседе с iReactor он заявил, что власти Соединенных Штатов, которые регулярно пытаются вмешиваться в тему выборов в Мосгордуму, освещают события исключительно в удобном для них ключе. По словам Клинцевича, подобным поведением Вашингтон пытается найти очередной повод для информационных атак на РФ.

США пытаются вмешаться во внутренние дела РФ через поддержку митингов «оппозиции»

Он также прокомментировал слова сенаторов США, которые поддержали организаторов митингов в Москве. Как заметил Клинцевич, «они дают другим найти обстоятельства для нападок».

«Они не объективно освещают события. Они не говорят, как было, что было и так далее. Им важно, чтобы был повод. Он найден. Теперь повод будет обсасываться», — считает сенатор.

По его словам, попытки США вмешаться во внутренние дела РФ являются недопустимыми для современного демократического общества, так как их главная цель заключается в том, чтобы сбить избирателей с толку и дать им неправильное представление о происходящем в рамках избирательной кампании.

«Это элемент давления и вмешательство во внутренний политический процесс. Мы в 21 веке, и такие моменты исключаются. Так или иначе сама ситуация косвенно дезорганизует избирателей. Не все это до конца понимают. Этого Штаты и добиваются», — резюмировал Клинцевич.

США пытаются вмешаться во внутренние дела РФ через поддержку митингов «оппозиции»

Напомним, поводом для митингов стал недопуск соратников скандального блогера Алексея Навального на выборы в Москордуму, так как в их избирательных бюллетенях нашли поддельные подписи. Например, у юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь нашли 15% «брака» — фальсифицированных подписей. Кроме того, в ее избирательных листах были подписи мертвецов

В субботу в Москве на проспекте Сахарова прошел санкционированный митинг-концерт так называемой «оппозиции». По официальным данным МВД, его участниками стали всего лишь 20 тысяч человек, хотя организаторы говорили о ста тысячах. Только треть из присутствовавших в центре Москвы, что примечательно, оказались москвичами, остальная часть — приезжие из российских регионов. 

На митинге-концерте было очень много представителей молодого поколения. Как оказалось, большинство из них даже не знают фамилий недопущенных на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей кандидатов. Они пришли в центр Москвы ради халявного концерта Face и Oxxxymiron. Рэп-исполнители стали главными звездами на публичном мероприятии. Кроме того, привлекли к себе внимание фрики, бомжи, цыгане, недомайданцы. 

США пытаются вмешаться во внутренние дела РФ через поддержку митингов «оппозиции»

Большинство экспертов и политологов сошлись во мнении, что «оппозиция» исполняет заказ западных кураторов на митингах в Москве. По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, к организации митингов приложили усилия западные кураторы, которые уже в течение длительного времени отрабатывают технологии «цветных революций». Это подтверждает и факт задержания юристки из США, которая в автозаке начала консультировать задержанных после санкционированного митинга-концерта 10 августа.

Аналогичного мнения придерживается и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он считает, что власти США используют мозаичные технологии для вмешательства во внутренние дела РФ. По его словам, несогласованные митинги в столице могли иметь спонсоров. 

К тому же в США открыто поддерживают участников несанкционированных митингов «оппозиции» в Москве. Так, лидер демократов в палате представителей конгресса США Стени Хойер написал, что акции направлены на восстановление демократии «через свободные и честные выборы». Он подчеркнул, что на «оппозиционных кандидатов» давят, и это «должно встревожить весь мир». Заявление Хойера является еще одним свидетельством того, что Вашингтон пытается вмешиваться во внутренние дела России.

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