Штаты перестали скрывать вмешательство в дела РФ, поддержав беспорядки в Москве

Москва, 13 августа. Лидер демократов в Палате представителей США Стени Хойер выразил солидарность с участниками незаконных акций в Москве, опубликовав соответствующую запись на своей странице в Facebook. Тем самым Штаты демонстрируют, что до сих пор придерживаются концепции вмешательства в дела других стран ради собственной политической выгоды. Об этом заявил политолог и публицист, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

В записи в Facebook Хойер заявил, что незаконные акции в Москве направлены якобы на «восстановление демократии через свободные и честные выборы», а также добавил, что «Конгресс США внимательно следит за происходящим». По всей видимости, Штаты практически в открытую заявляют о своей причастности к массовым беспорядкам в российской столице. С этой точкой зрения согласен Юрий Самонкин.

По его мнению, незаконные акции в столице были организованы представителями так называемой несистемной оппозиции на ровном месте и являются попыткой пробудить «протестные настроения». Эксперт добавил, что ранее такое уже происходило как в России, так и в других странах мира. Самонкин напомнил о событиях на Украине и в Венесуэле.

«Понятно, что у нас сейчас выборы в субъектах федерации, и наши западные партнеры снова активизировались. Они нашли повод в виде недопуска кандидатов на выборы, хотя у этих кандидатов нашли много нарушений», — подчеркнул Юрий Самонкин в комментарии Nation News.

Эксперт добавил, что в Госдуме и Совфеде идет активное обсуждение по ужесточению закона о митингах. Политолог считает это правильным, так как беспорядки мешают не только вести нормальную избирательную кампанию, но и передвигаться по столице.

«Американцы активизировались лишь после того, как почувствовали, что можно что-то делать. Вот эти слова поддержки говорят о том, что США до сих пор придерживаются концепции вмешательства в дела других стран ради собственной политической выгоды», — резюмировал Юрий Самонкин.

Ранее сообщалось, что МИД России направит официальные обращения к США и Германии касательно вмешательства их представителей и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением незаконных акций, которые состоялись в Москве 3 августа. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, американское посольство опубликовало маршруты движения участников несанкционированной акции с указанием, когда начнется эта «прогулка» и когда она закончится. По ее словам, «90% этой информации как раз-таки призывало людей подключиться к этому мероприятию».

Сообщалось, что на акции 10 августа была задержана юрист Татьяна Бренник из США, которая объясняла всем попавшим в автозак, как вести себя с полицией и как «правильно составлять протокол».

По информации ГУ МВД по Москве, в согласованном митинге-концерте 10 августа, который состоялся на проспекте Сахарова, участие приняли от 15 тысяч до 20 тысяч человек. Из них жители Москвы составили треть, остальные участники мероприятия — приезжие из других регионов и стран.

Напомним, организаторами митингов в Москве являются сторонники блогера Алексея Навального: юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь, а также Иван Жданов, Илья Яшин и другие, — которых не зарегистрировали кандидатами на выборы депутатов Мосгордумы. Им было отказано в регистрации в связи с фальсификациями автографов избирателей в подписных листах и использованием подписей мертвых жителей столицы. Напомним, в июне правоохранительные органы обнаружили «цех» по подделке подписей, где «рисовали» автографы в поддержку Любови Соболь.