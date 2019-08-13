В Киеве объяснили позицию по водной блокаде Крыма

Киев, 13 августа. Украинские власти имели право перекрыть канал, снабжающий Крым водой из Днепра, а пресной воды для нужд жителей полуострова хватает. Об этом заявил представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве крымчан на днепровскую воду.

Кориневич написал на своей странице в социальной сети Facebook, что река Днепр не течет по территории Крыма.

«Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение, которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право», — заявил он.

Он также добавил, что, согласно всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения достаточно.

Напомним, в прошедший понедельник, 12 августа, постоянный представитель Крыма при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов отметил, что киевское руководство, перекрыв поставку воды в Крым, «грубо нарушает не только международное гуманитарное право, но и международное право пользования стоками международных рек».

Он подчеркнул, что полуостров имеет абсолютно законное право на поставку днепровской воды с Украины, поскольку река берет свои истоки на территории России.

Ранее Киев обеспечивал до 85% потребностей региона в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива примерно 140 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью перекрыта.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией.