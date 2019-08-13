Как латвийский апартеид истребляет русских неграждан

Августовское затишье в Латвии обманчиво — всего ничего осталось до 1 сентября, когда наступит заключительный этап «школьной реформы», направленной на полное искоренение образования на русском языке, причем и в частных школах. Высшее образование, которое в советское время было доступно в республике как на латышском, так и на русском, еще с 1990-х годов переведено лишь на госязык. Вот и о проблеме массового безгражданства русских и русскоязычных в Латвии (а их даже из оставшихся более 214 тысяч человек!), похоже, стали забывать и в самом «светоче» демократии — Евросоюзе.

Корреспонденты Федерального агентства новостей в рамках проекта «Русофобия убивает» расспросили об этих проблемах и о том, кто и как пытается их решать, Мирослава Митрофанова — сопредседателя партии «Русский союз Латвии», руководителя рижского бюро евродепутата Татьяны Жданок.

Зачем в Латвии «Русский союз Латвии»

Мирослав Борисович отметил, что тактические вопросы, которые важны для русского населения Латвии, не решены.

«До сих пор часть русских в Латвии не имеют гражданства ни одной страны. Второй вопрос — это проблема использования родного русского языка при контактах с администрацией и вообще в публичной сфере. И третья проблема — это, конечно же, будущее образования в Латвийской Республике. Поскольку все латышские партии, за которые голосует латышское большинство, эти вопросы решать не хотят, отказываются признавать их значимость, русское меньшинство страны (русская община) голосует за русских представителей или русскоязычных политиков в нескольких партиях Латвийской Республики».

Поэтому стратегически потребность в партии, которая представляет интересы русской общины страны, будет всегда, объясняет собеседник ФАН необходимость «Русского союза Латвии», члены которого наиболее активно пытаются отстаивать интересы всех тех жителей республики, для которых русский язык является родным. РСЛ использует в своей работе и опыт подобных же партий, с которыми находится в партнерских отношениях по всему Европейскому союзу.

«Есть национальная партия Шотландии, есть партии Каталонии и Страны Басков (автономные сообщества Испании), Южного Тироля — в Италии, которые отстаивают интересы своего региона, соответствующего языка и соответствующей общины на федеральном уровне или на уровне унитарного государства», — отмечает бывший евродепутат Митрофанов.

Один из корреспондентов ФАН напоминает, что в 1990-е годы проблема положения русскоязычного населения в Прибалтийских республиках стояла очень остро и ярко освещалась в России. Но со временем эта проблема ушла из информационного поля.

«Из информационного поля России эта проблема уходит, наверное, потому, что меняется поколение, остается меньше знакомых, родственников и друзей в России, для которых это было важно, для которых российские СМИ транслировали то, что происходит в постсоветском пространстве, — поясняет собеседник ФАН. — Сейчас поколение сменилось, молодым людям та же Латвия представляется частью Запада, частью Евросоюза, то есть «отрезанным ломтем». Происходит непонятно что, и мало кто знает, что здесь живут соотечественники, русские люди по происхождению, по культуре, по истории. С другой стороны, ситуация с правами человека, с интересами русского населения Латвии временами обостряется. И сейчас как раз период такого обострения, который связан с реализацией так называемой «реформы» русских школ, в соответствии с которой большая часть образования в них должна полностью перейти на государственный — латышский — язык. Имеется в виду, что в ближайшие два года среднее образование в Латвии можно будет получить только на латышском языке».

Мирослав Митрофанов подчеркивает, что эта проблема касается десятков тысяч детей и родителей в Латвии, многие семьи находятся в шоке, потому что придется полностью ломать устоявшиеся привычки: в 2-3 раза больше заниматься с детьми, по ночам переводить и выполнять домашние задания.

«Многие русские люди в республике это понимают, и поэтому они готовы поддержать нашу партию «Русский союз Латвии» в борьбе за сохранение русского образования в Латвийской Республике, где такое образование существовало на протяжении как минимум последних двух столетий на территории, на которой сейчас находится Латвия, — отмечает русский политик. — За 30 лет (без малого 30 лет с момента получения Латвией независимости в 1991 году. — Прим. ФАН) у нас были и большие провалы, и небольшие удачи и победы на этом сложном пути отстаивания своих интересов в условиях так называемой «этнократической диктатуры», то есть когда вся власть принадлежит в принципе партиям, представляющим интересы только этнического, в данном случае только латышского большинства».

В ЕС в «языковые фокусы» Латвии верить отказываются

Мирослав Митрофанов выразил мнение, что у многих россиян свежи в памяти изменения, происходящие на Украине, где только что вступил в силу «закон о языке», который предполагает фактически полный запрет русского языка в публичной сфере.

«То есть речь идет не только о государственных учреждениях, но и вообще об использовании русского языка на всех публичных мероприятиях. У нас такой же закон принимался в конце 1990-х годов, эпопея тянулась с 1999-го по 2001 год. В нее были вовлечены, конечно же, правящие партии, правительство Латвии, международные организации, Европейский союз и партии, которые представляют русское население Латвийской Республики. В тот момент партии, которая предшествовала «Русскому союзу Латвии», вместе с правозащитными организациями удалось отстоять использование родного русского языка в публичной сфере. Мы можем спокойно говорить по-русски, выступать на митингах, на больших мероприятиях, концертах, театральных мероприятиях, можем выпускать без каких-либо ограничений прессу на русском языке, мы можем общаться в трудовых коллективах на русском, хотя, конечно, это в основном касается частных предприятий. То есть все совещания могут проводиться без обязательного перевода на государственный язык. Это результат той победы, которая была одержана в 2001 году».

Второй пример достаточно удачных действий со стороны русской общины и политиков, представляющих русскую общину Латвии, — это так называемая «первая школьная революция», которая произошла в 2003-2004 годах, указывает сопредседатель РСЛ.

«Это было организованное массовое движение русских школьников и их родителей в защиту образования на русском языке, — вспоминает Митрофанов. — В тот момент впервые стала очевидной угроза уничтожения русского образования, по крайней мере, на уровне средних школ. И благодаря нашим протестам, которые длились несколько лет и были массовыми, заметными и достаточно влиятельными, удалось достичь с государством компромисса. Он заключался в том, что до 40 процентов предметов до 12-го класса можно было преподавать на русском языке. В реальности это было примерно 50 на 50. К концу школы можно было преподавать на русском, и, хотя пропорция увеличивалась в сторону латышского языка, она не становилась равной 100 процентам. То есть тогда нам удалось восстать и отстоять свои права. Это происходило в более благоприятное время с точки зрения внимания международной общественности. Потому что тогда еще не произошел отход международных организаций от приоритета прав человека и Евросоюз давил на Латвию в момент ее вступления в ЕС».

Латвия стала членом ЕС в 2004 году. До этого момента влияние ЕС и других организаций позволяло изменять ситуацию в республике в лучшую сторону. Сейчас Латвия считается частью пространства, в котором «не существует серьезных проблем» с правами человека, поэтому фактически на нашу критику, на все наши обращения к учреждениям ЕС мы редко получаем вразумительный ответ, замечает русский политик.

«Обычно бывает игнорирование или категорическое отрицание, что такого не может быть, потому что в Европе такого не может быть по определению, — продолжает собеседник. — В то же время различные европейские институции критикуют Украину за те же «языковые фокусы», хотя за запрет русского языка надо критиковать не только Украину, надо критиковать Прибалтийские страны и в первую очередь Латвийскую Республику».

Корреспондент ФАН напоминает, почему же в 1990-е годы латвийские власти пошли этим путем, а не последовали примеру той же Финляндии, где шведский язык является вторым государственным при всего пяти процентах проживающих там шведов?

«Очень сложно сказать, если ты не смотришь на мир глазами рядового или представителя правящего латышского большинства, — считает Мирослав Митрофанов. — Надо быть латышом, чтобы ответить на вопрос «почему не было обеспечено равенство прав и возможностей?». Наверное, дело было в том, что правящие латышские партии не были уверены, что в условиях равенства представители латышской элиты смогут на равных конкурировать со своими русскими согражданами. Поэтому было принято решение при помощи различных законных и полузаконных мер выдавить русских на край политической, хозяйственной, экономической жизни, чтобы исключить честную конкуренцию. Что мы сейчас видим в государственных учреждениях спустя 30 лет действия этой политики выдавливания с помощью законодательных и полузаконодательных мер? Мы видим, что абсолютно подавляющее количество работников в государственных учреждениях и работников привилегированных специальностей, приближенных к государству, принадлежат к этническому большинству, они являются этническими латышами. Конечно, среди политиков и руководителей различных учреждений и государственных предприятий есть небольшое число «инородцев» — нелатышей. Но это количество абсолютно отстает от общего объема нелатышского населения».

Неграждане и запреты на профессию

В Латвии 60 процентов жителей — это латышское большинство, для которых латышский язык является родным, а 40 процентов — русскоязычное меньшинство, русская община, люди разного этнического происхождения, для которых родным языком или языком семейного общения является русский. И при помощи различных мер, включая языковые, ограничений на гражданство, ограничений в сфере образования латвийскому государству удалось достичь почти моноэтнического состава руководящих институций Латвийской Республики и работников различных престижных профессий, у которых доходы выше, чем в среднем по стране, указывает Мирослав Митрофанов.

«Неграждане Латвии (ее постоянные жители, в основном русскоязычные, лишенные латвийского гражданства в октябре 1991 года. — Прим. ФАН) — это люди, которые не обладают гражданством ни одной страны в мире, — раскрывает секрет латвийского «ноу-хау» русский политик. — Однако за пределами Латвии они находятся под дипломатической защитой латвийского государства, и если с ними что-то случается, украли паспорт например, то они могут обратиться в латвийское посольство для восстановления этого документа (негражданина, как сказано на обложке. — Прим. ФАН). Внутри страны их социально-экономические права отличаются от прав граждан Латвии, отличий этих много десятков, до 80. В реальной жизни люди с этим сталкиваются не так часто, самое главное отличие — это отсутствие права голосовать».

Неграждане Латвии не могут голосовать ни на одних видах выборов — ни на парламентских, ни на местных, ни на выборах в Европейский парламент. В отличие от такой же категории жителей Эстонии — неграждан Эстонии. Они могут голосовать на муниципальных выборах. Неграждане Латвии лишены и этого права, поскольку, если бы они голосовали на местных муниципальных выборах в Латвии, в Риге и во многих других городах Латвийской Республики, у власти в таком случае были бы русские партии. Естественно, что правящие латышские партии этого не могут допустить, поэтому отказывают негражданам в праве участвовать в местных выборах, раскрывает латвийский «фокус-покус» собеседник ФАН.

Неграждане Латвии не имеют права быть госчиновниками, начиная с высшего звена и заканчивая местными самоуправлениями. Не могут быть таможенниками, чиновниками службы государственных доходов, состоять на дипломатической и консульской службе, быть государственными контролерами, членами совета государственного контроля, руководителями сектора ревизионного департамента, государственной лесной службы, судьями всех уровней, прокурорами, работниками спецслужб, полицейскими и охранниками в тюрьмах, пограничниками, военными. Многие годы для неграждан существовал и запрет на работу пожарным. Затем, правда, этой латвийской «касте неприкасаемых» разрешили, так уж и быть, спасать жизни и граждан республики, и остальных ее жителей.

Неграждане Латвии не могут быть должностными лицами государственной трудовой инспекции, членами советов регуляторов общественных услуг, членами Центральной избирательной комиссии, работниками отделов актов гражданского состояния, а также адвокатами, нотариусами, судебными исполнителями, членами правления детективных агентств, руководителями охранной службы, занимать гражданские должности [работать вольнонаемным] в воинских частях…

Неграждане Латвии не имеют права служить в народном ополчении (Zemessardze) и основывать политические партии. Политические партии могут действовать, если неграждан и граждан ЕС в их составе менее половины.

Из 80 действующих ограничений в 29 случаях к негражданам ЛР, как подсчитали в Латвийском комитете по правам человека, применены меры профилактики, используемые против душевнобольных, уголовников и террористов. В 17 случаях правами, отобранными у неграждан, пользуются на территории Латвии иностранцы из числа граждан ЕС, что вызывает законные сомнения в искренности правозащитных положений, включенных в договор о Европейском союзе.

«За 30 лет политикам, дипломатам и ученым Латвии удалось в значительной степени внушить своим партнерам в ЕС легенду, которую те восприняли с облегчением, потому что им надо было придумать, почему не стоит помогать латвийским негражданам, — объясняет Мирослав Митрофанов. — Легенда заключается в том, что латвийские неграждане — это результат и инструмент жестокой, несправедливой политики со стороны коммунистической власти, которая искусственно привозила в Латвию русских, для того чтобы заменить население и ассимилировать латышей. Вот эта вот сказка, эта байка выдается за истину. Она продается уже 30 лет, и, когда спрашивают политиков и экспертов, что делать, все отвечают, что здесь уже ничего сделать нельзя, вы же понимаете, это такое тяжелое историческое наследие, никакого генерального коллективного решения для этого вопроса не существует, существуют лишь только индивидуальные решения, а именно принятие латвийского гражданства при помощи процедуры натурализации. То есть индивидуально каждый человек, если он желает стать гражданином страны, должен сдать экзамены, поклясться на конституции, пройти эти формальности, и тогда он может стать гражданином и получить все права».

Однако обратная сторона такого подхода заключается в том, что в последние десять лет натурализация неуклонно сокращается. Фактически она превратилась в очень вялый процесс, его проходят десятки человек, а негражданами остаются сотни тысяч, подчеркивает собеседник ФАН.

«Так получилось потому, что люди, которым необходимо было латвийское гражданство для того, чтобы уехать в другие страны ЕС и получить там работу, уже приняли гражданство Латвийской Республики, как это сделали и те люди, которые хотели участвовать в политическом процессе, — замечает Митрофанов. — Они приняли гражданство в те годы, когда отношение государства было более благорасположенным, то есть меньше придирались, меньше обращали внимание на ошибки во время языкового теста, были более дружелюбно настроены к претендентам на гражданство. Сейчас довольно жестко все это, т. е. две ошибки в письменном тексте — и «до свидания», следующий экзамен через полгода. Для людей, которые закончили школу недавно, сдать этот экзамен не так сложно, но для людей в возрасте сдача экзаменов становится фактически невозможной. И Латвия создала условия, наиболее неблагоприятные с точки зрения языкового экзамена, наиболее неблагоприятные на уровне ЕС. Только одна страна в Евросоюзе — Дания — предлагает примерно похожие, такие же жестокие условия сдачи языкового экзамена. В остальных странах этот экзамен либо проще, либо его нет вообще».

Русские в Латвии вымирают быстрее латышей

Отметим, что за право сдать экзамены на натурализацию и присягнуть Латвии на верность, подписав клятву верности ЛР, необходимо раскошелиться на госпошлину в размере 28 евро. Нуждающимся, безработным, пенсионерам скидки. От уплаты пошлины освобождаются только политически репрессированные лица, инвалиды 1-й группы, сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей.

После подачи заявления и документов на натурализацию необходимо будет пройти проверку на знание латышского, а также основных правил Конституции ЛР, текста государственного гимна, основ истории (в ее новом прочтении с обязательной «советской оккупацией») и культуры Латвии.

Текст клятвы (перевод с латышского ФАН):

«Становясь гражданином Латвии, обещаю быть верным Латвийской Республике. Обязуюсь быть преданным Латвии и добросовестно соблюдать Конституцию и законы Латвийской Республики. Обязуюсь защищать независимость латвийского государства, укреплять латышский язык как единственный государственный язык, жить честно и работать на благо латвийского государства и народа. Подтверждаю, что мои действия никогда не будут направлены против Латвии как независимой и демократической страны».

Кто-то из диванных экспертов, как всегда, может выдать: так чего же тогда притесняемые жители не уезжают из Латвии? Спешим успокоить: те, кто имел возможность и хотел, уже давно выехали. Причем среди них не только неграждане, но и значительная часть граждан ЛР.

С 1990 года население Латвии сократилось с 2,6 млн жителей до 1,9 млн (это по официальным данным), хотя реальные цифры, как считают многие эксперты, еще более удручающие.

Из-за развала экономики и репрессивной политики по отношению к русскоязычным Латвии число русских в республике сокращается куда более высокими темпами, чем представителей титульной нации. Сопредседатель Латвийского комитета по правам человека, кандидат технических наук Владимир Бузаев (к слову, натурализовавшийся гражданин ЛР) на портале РСЛ сопоставил данные 1989 и 2018 годов по сведениям об этническом составе населения.

Из соответствующей убыли в 732 тысячи человек латыши составляют только четвертую часть, а три четверти приходятся на долю нацменьшинств — читай русских и русскоязычных. Соответственно, убыль латышей за этот период составляет лишь 13 процентов, всех нелатышей — 43 процента, а этнических русских — 47 процентов! Такая убыль нацменьшинств характерна не только для Латвии, но не влияет так катастрофически на общую убыль населения. Конечно, опережающая убыль нацменьшинств связана с массовой вынужденной эмиграцией начала 1990-х годов прошлого века. Но и в 2017 году, по данным Регистра жителей, скорость убыли русскоговорящих жителей была вдвое больше, чем у латышей. Среди покидающих страну эмигрантов нелатыши уже не составляют большинство, но их там по-прежнему гораздо больше, чем их доля в составе населения. Вторым важным обстоятельством, способствующим тому, что совокупность нацменьшинств тает, как мартовский снег, являются существенно худшие их показатели рождаемости и смертности, наблюдающиеся с момента распада СССР. В 2017 году рождаемость у представителей нацменьшинств была на 13 процентов ниже, смертность — на 41 процент выше, а скорость естественного убывания вдевятеро выше, чем у латышей.

И еще факты. Для новорожденных детей из смешанных семей национальность выбирают родители. Например, в 2017 году матери-латышки родили 14 623 ребенка, а русские — 4488. В Регистре же было зарегистрировано 15 524 латышских и всего лишь 2893 русских ребенка. То есть формально русскими остаются лишь 65 процентов тех детей, у которых хотя бы одним из родителей является русский.

Так что русофобия убивает не только в буквальном смысле…