В России запретили дистанционную передачу прав не недвижимость

Москва, 13 августа. В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость. Об этом сообщили сегодня в Федеральной кадастровой палате РФ.

Согласно новым правилам, желающие переоформить недвижимость должны будут самостоятельно подавать заявку в госорганы. Принятие этих поправок было вызвано необходимостью борьбы с мошенниками. Злоумышленники проворачивали следующую схему: они находили граждан, не оформлявших на себя электронные подписи, потом они проводили фиктивные регистрации подписей, а затем дистанционно подавали заявки на перегистрацию прав собственности дистанционно. При этом распознать, что сделку проводит мошенник, а не собственник, в силу ее дистанционно характера было невозможно.

Однако теперь сделку нужно будет верифицировать лично, явиться в госорганы и подать заявку в Единый государственный реестр недвижимости. Если в ЕГРН не появится подобная запись, то провести сделку дистанционно будет невозможно. При этом срок появления отметки в реестре также регламентирован: она должна появиться не позднее пять дней с момента подачи заявления.

Правда, есть и отдельные исключения. К примеру, такая запись в ЕГРН будет необязательной, если электронную подпись для сделок с недвижимостью выдал удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты, а также в случае, если сделка проводится с участием нотариусов или органов власти, взаимодействующих дистанционно с Росреестром. В Кадастровой палате добавили, что этот закон не распространяется на цифровую ипотеку, сообщает телеканал RT.

Напомним, в конце июля стало известно, что в первом полугодии 2019 года в России утроилось утроилось количество случаев мошенничества с электронными ключами. Об этом газете «Известия» рассказали в организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»).