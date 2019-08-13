Медики предупредили о появлении в России опасных тропических клопов

Москва, 13 августа. Тропический вид клопов впервые обнаружили в России. Новый для страны вид является более опасным, насекомые нападают на людей не только ночью, но и днем.

Пострадавшая от укусов тропических клопов рассказала, что обнаружила укусы на теле после посещения отеля в Брянске. Пострадавшая отметила, что паразиты покусали ее днем, а не ночью. После поездки у женщины начались проблемы со здоровьем.

«Потом смотрю на руку и у меня вот здесь было пятно и тут было пятно. Я спускаюсь вниз, говорю: у вас там клопы. На что мне сказали: такого не может быть, какие клопы», — рассказала потерпевшая.

Энтомологи отмечают, что речь идет о новом для России виде клопов – тропическом. Эти паразиты нападают не только ночью, но и днем. Медики получили уже сотни обращений от россиян.

Ведущий научный сотрудник лаборатории проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии Павел Алексеев отметил, что новый вид клопов завезли в Россию туристы и мигранты из стран Азии.

«Приезжают с продуктами, с одеждой, с мебелью. Откуда пришел, точно не известно, но это тропические страны, такие как Таиланд», – отметил Алексеев в комментарии «МИР24».

При этом клопы могут быть переносчиками опасных заболеваний, в том числе лихорадки и туляремии. Паразиты могут прятаться в теплых местах, постельном белье, обоях, розетках, батареях. При этом не обязательно в помещении должно быть грязно, чтобы завелись клопы, насекомые могут появиться и новостройках. Первым признаком появления клопов являются черные точки на стенах и кровь на постельном белье. Тропические клопы оказались крайне живучими, их не устраняют химикаты. Справиться с вредителями помогает лишь обработка в камере при температуре 85 градусов.

Ранее о появлении тропических клопов предупредил Роспотребнадзор. В ведомстве рассказали, как бороться с насекомыми.