Адвоката Вышинского вызвали в Генпрокуратуру Украины

Киев, 13 августа. Адвокат Андрей Доманский, представляющий в суде интересы главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру Украины для вручения нового подозрения. По словам правозащитника, пока ему неизвестны подробности.

«Что и как мне не известно, уже в два часа я буду знать, что нового мне предъявляет генеральная прокуратура», — сказал Андрей Доманский, передает РИА Новости.

Сейчас адвокат проходит подозреваемым по делу о незаконной приватизации нежилого дома на территории заповедника «Древний Киев». В мае 2019 года суд в Киеве назначил Доманскому залог в размере 192 100 гривен (почти пяти миллионов рублей). Эту сумму адвокат собрал через соцсети среди коллег, клиентов и знакомых. Доманский связывает дело в отношении него с попыткой украинских властей помешать ему представлять интересы Кирилла Вышинского.

Ранее стало известно, что апелляционный суд Киева перенес судебное заседание по делу Кирилла Вышинского на 20 августа.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. Его обвиняют в поддержке республик Донбасса и государственной измене. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.