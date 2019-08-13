Митингующих в Москве провокаторов нужно поставить на место, чтобы они не взялись за ножи

Политолог Руслан Осташко заявил, что власти Москвы не должны потакать и согласовывать митинги оппозиции каждую неделю.

Ранее стало известно, что столичные власти отказались согласовать очередной митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в Московскую городскую думу. Мероприятие оппозиционные лидеры планировали провести в субботу, 17 августа.

Уведомление о проведении публичных мероприятий должно было быть подано не позднее чем за 10 дней до акции. Однако заявка на проведение акции поступила позже установленных законом сроков. Тем самым заявители шествия нарушили сроки подачи уведомления.

Шествия и митинги зачастую носят провокационный характер и превращаются в беспорядки из-за того, что лидерам так называемой оппозиции необходимо привлечь к себе внимание. Для этих целей они привлекают молодежь, используют ее как массовку в незаконных акциях.

Сегодня столичные власти в очередной раз поставили оппозицию на место, отказав ее лидерам в проведении новых митингов-беспорядков, ведь очевидно, что московские власти не должны идти на поводу у нарушителей законов. С этим утверждением согласен и политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко.

«Каждый из нас знает, что в стране должна быть свобода выражения любой политической воли, в том числе путем проведения митингов, шествий и так далее. Но это актуально только в установленных законом рамках. И мы наблюдаем, что в течение многих лет наша власть нормально и лояльно согласовывает оппозиции вполне удобные места, как тот же проспект Сахарова, который нельзя назвать отшибом, каким-то далеким от центра местом. Там вполне удобно обеспечивается безопасность, там может сходиться много народа, но проблема в том, что для реальных выгодополучателей (организаторов беспорядков — Прим. ФАН) этот митинг нужен для того, чтобы создавать определенную информационную картинку», — говорит эксперт.

Соответственно, на каждом подобном митинге происходит целый ряд нарушений. Стоит вспомнить минувшее воскресенье, когда после митинга-концерта «люди с хорошими лицами» призвали участников мероприятия выйти на так называемую прогулку, во время которой и толкали «особенно вдохновленных» на совершение различных правонарушений.

«Идет постоянное давление на Росгвардию, на полицию, идет установление личностей правоохранителей и травля их в соцсетях. И если мы будем за таким просто молча наблюдать, это приведет к тому, что происходит во Франции и других странах, когда полицейские кончают жизнь самоубийством, когда люди увольняются и просто не выдерживают психологически той нагрузки, которая падает на них и их семьи. А учитывая специфику нашей страны, мы можем получить неких отморозков, которые могут взять ножи и пойти резать полицейских просто за то, что они, по их мнению, слишком сильно применили спецсредства по отношению к тем, кто нарушает закон. Естественно, этому потакать нельзя и согласовывать такие митинги молча, подряд каждую неделю — это наверно было бы не совсем корректно», — заключил политический аналитик.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли незаконные митинги-акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции», уличенных в фальсификации подписей. Во время этих демонстраций агрессоры провоцировали правоохранителей и устраивали беспорядки. Некоторые участники митинга распыляли газ, бросали в полицейских бутылки.

Чуть позже, 10 августа, власти Москвы разрешили провести согласованный митинг-концерт. Организаторы санкционированной акции пригласили на мероприятие популярных рэп-исполнителей и блогеров. В итоге акция превратилась в очередной летний фестиваль. Недовольные таким мирным развитием событий провокаторы стали призывать людей устроить шествие по городу. Их призыву последовали около 3 тысяч человек. При этом так называемая «прогулка» сопровождалась погромами, разбиванием машин, зажиганием дымовых шашек и препятствованием движению транспорта. Правоохранители быстро пресекли беспорядки и задержали провокаторов.

Изначально рэп-митинг заявлялся как акция в поддержку кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму за различные нарушения. Среди таких оказалась и скандальный юрист ФБК Любовь Соболь, у которой обнаружился целый подпольный цех по подделке подписей. Кроме того, женщину уличили в использовании подписей мертвых людей.