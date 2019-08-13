Путин встретится с подрядчиками строительства «Тавриды» в Крыму

Москва, 13 августа. Президент РФ Владимир Путин 13 августа работает в Крыму и встретится с подрядчиками, которые ведут строительство автодороги федерального значения «Таврида». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам представителя Кремля, российский лидер займется вопросами дорожного строительства в Крыму.

«Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) встретится с подрядчиками, которые ведут строительство одной из крупнейших дорожных артерий: Керчь — Феодосия — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь, — то есть дороги «Таврида». Это крупнейшая дорожная артерия этого российского региона. Путин хочет ознакомиться с тем, как идут дела, в срок ли они идут, есть ли проблемы и так далее», — сказал Дмитрий Песков.

Также Владимир Путин посетит государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический», где проходит ежегодный международный фестиваль оперы и балета.

По словам Пескова, у Владимира Путина запланирована встреча с вице-премьером РФ Ольгой Голодец. Зампредседателя правительства России расскажет главе государства о подготовке к строительству культурно-образовательного комплекса в Севастополе, пояснил Дмитрий Песков.

«Этот федеральный проект охватывает Владивосток, Калининград, Севастополь, Кемерово — это проекты, направленные на укрепление единства культурного пространства. В данном случае Севастополь чрезвычайно важен с точки зрения реализации всего проекта», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что 14 августа президент РФ будет в Москве.

В мае глава Минтранса РФ Евгений Дитрих сообщил, что строительство трассы «Таврида» в Крыму идет в соответствии с графиком.

Напомним, четырехполосная автодорога по окончании работ станет основой развития транспортной системы полуострова. Строительство автомагистрали было начато в 2017 году. «Таврида» в обход населенных пунктов свяжет Керчь с Симферополем и Севастополем, а время пути от начального до конечного пункта поездки составит около четырех часов.

Для движения транспорта уже открыты две полосы движения от Керчи до Симферополя. Сообщалось, что строительство и реконструкция трассы «Таврида» завершатся в 2022 году. К 2024 году планируется закончить работы по реконструкции 136 автоподходов к Крымскому мосту.