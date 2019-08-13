Как операция ВКС РФ в Сирии модернизировала российскую армию и вооружения

Сергей Поздняков, гендиректор и главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда», рассказал агентству РИА Новости о решении модернизировать разгрузочный жилет пилотов боевой авиации на случай необходимости катапультирования над зоной контроля противника. Подробнее о планируемых изменениях читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«В связи с событиями в Сирии вновь, как и во времена Афганистана, стал актуальным вопрос модернизации разгрузочного жилета для летчиков боевой авиации, размещения в нем сигнальных ракетниц, питания, воды, медицинских препаратов, пистолета, гранат и так далее», — поделился Поздняков.

Он подчеркнул, что у вертолетчиков такое обмундирование есть, однако их жилеты не адаптированы к скоростному катапультированию из истребителя. Соответственно, сейчас «Звезда» работает над их приспосабливанием к условиям самолета. Прототип уже изготовлен, итоговое техническое задание будет составлено к осени, а в следующем году новое изделие будет представлено на испытания.

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заметил в беседе с корреспондентом ФАН, что операция российских сил в Сирии не только нанесла мощный удар по международному терроризму и спасла арабскую республику от гибели, но и в существенной степени закалила нашу армию.

«Как отмечал, в частности, и наш верховный главнокомандующий и президент Владимир Путин, во время сирийской кампании очень серьезно и объемно прошла испытания российская боевая техника, причем она постоянно и весьма оперативно модернизировалась. Представители предприятий оборонно-промышленного комплекса прибывали прямо на место и делали заключения об изменениях, отправляли на производство, необходимые узлы, детали, агрегаты модернизировались и поставлялись обратно в войска. Это процесс был несоизмеримо полезен для усовершенствования техники и вооружений», — подчеркнул наш собеседник.

Однако в ходе борьбы против террористов в САР значительно изменились в лучшую сторону не только наши вооружения, но и сами военные, также добавил он.

«Графики были составлены таким образом, что особенно высший командный состав, среднее звено командиров смогли побывать в условиях Сирии и принять участие в организации ведения боевых действий против террористической угрозы. То есть и техника, и люди у нас обкатались в весьма сложных современных условиях боя и получили неоценимый опыт, который для войск является первоочередным, поскольку лишь только в непосредственных военных действиях можно по-настоящему эффективно проверить свои навыки. Так же и оружие полностью раскрывается только в бою — как с положительной стороны, так и в своих недоработках», — указал эксперт.

Таким образом, в ходе кампании в САР были существенно улучшены многие виды российской военной техники и вооружений: от самолетов — до средств, предназначенных для разминирования местности.

«В Сирии была осуществлена серьезная проверка наших летательных аппаратов, которые стоят на вооружении ВКС. Кроме того, российские саперы тщательно поработали над стратегией разминирования территорий. Например, были опробованы комплексы «Уран-6», «Уран-9», дистанционные средства для разминирования «Скарабей» и «Сфера». Также наши силы особых операций испытали в реальных условиях военных действий свою амуницию и современные аксессуары — тепловизоры, винтовки с оптическим прицелом для поражения сверхдальних целей. Какие-то модернизации, конечно, имеют статус секретности, но то, что улучшения проводились по всем направления, — это отмечают все», — рассказал собеседник ФАН.

Особо стоит отметить, что в САР был опробован в ведении атак против террористов перспективный многофункциональный истребитель нового поколения Су-57.