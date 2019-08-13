Путин наградил посмертно учительницу, спасшую девочку при крушении L-410 в Нелькане

Москва, 13 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» посмертно школьного педагога Ольгу Лапоникову, которая во время крушения лайнера L-410 в Нелькане спасла девочку, заслонив ее своим телом.

Указ о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации​​​.

В соответствующем документе отмечается, что педагог-психолог сельской школы в Нелькане Хабаровского края награждена посмертно «за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях».

Напомним, следовавшее рейсом Хабаровск — Нелькан воздушное судно L-410, принадлежащее ФГУП «Хабаровские авиалинии», 15 ноября 2017 года при заходе на посадку разбилось. На борту было два пилота и пять пассажиров. В результате трагедии шесть человек погибли, выжил только трехлетний ребенок.

Учитель-психолог сельской школы Ольга Лапоникова сопровождала девочку из Хабаровска в Нелькан, где должна была передать бабушке. Женщина плотно пристегнула девочку к сидению, а при крушении закрыла ее своим телом.