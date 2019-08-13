Бишкек, 13 августа. Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, которого обвиняют в убийстве и подготовке госпереворота, может грозить пожизненный срок. Об этом сообщила правозащитник Рита Карасартова.

Как передает РИА Новости, Карасартова подчеркнула, что в настоящее время не готова дать точную оценку новым обвинениям, которые предъявили Атамбаеву, так как их обоснованность должны доказать следствие и суд. Однако, по ее словам, «не надо быть юристом, чтобы понимать, что по совокупности стольких особо тяжких статей Атамбаеву может грозить пожизненный срок».

«Однако мы все сейчас видим, что происходит просто «закручивание гаек» со стороны власти и Госкомитета нацбезопасности», — сказала она.

По словам Карасартовой, закрываются телеканалы, а людей задерживают «просто за то, что они живут в селе Кой-Таш, где происходили столкновения».

«И начал это все сам Атамбаев в бытность президентом. Он просто сейчас пожинает плоды своей же собственной политики», — объяснила правозащитник.

Напомним, спецслужбы 7 августа начали операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. В течение двух дней Атамбаев и его сторонники оказывали сопротивление силовикам. Во время беспорядков пострадали 98 человек, в том числе и спецназовцы, один из которых скончался. Сторонники экс-президента Киргизии захватили несколько заложников, а Атамбаев, как он сам и утверждает, лично открывал огонь по штурмующим его дом силовикам.

Ранее сообщалось, что председатель Госкомитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил бывшего лидера республики Атамбаева в подготовке государственного переворота и убийстве.