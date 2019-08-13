Экс-солист «Отпетых мошенников» задолжал 280 тысяч рублей по алиментам

Москва, 13 августа. Бывший участник группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов отказывается выплатить алименты своей 18-летней дочери от первого брака с Юлией. Как рассказала бывшая супруга музыканта, Богомазов нашел новый способ не платить алименты.

По словам первой жены певца, ранее Богомазов делал все, чтобы избежать выплат: пропадал бесследно и даже пытался подделать документы. Однако недавно музыкант нашел новый способ: Богомазов решил наладить отношения с бывшей женой и дочерью и уговорить отказаться от претензий.

После выхода программы с участием первой жены экс-солиста «Отпетых мошенников» и его дочери Богомазов и его вторая жена стали активно интересоваться жизнью девочки, звонить и предлагать дружбу, отметила Юлия. Когда же пристав выставил певцу очередной счет, дружеский настрой моментально испарился, рассказала первая жена музыканта.

«Похоже, Игорь надеялся, что я подпишу документы, мол, не имею претензий по задолженности. Хитрый трюк, но ничего не получилось!» — добавила Юлия в комментарии «СтарХиту».

По ее словам, мужчина задолжал около 280 тысяч рублей, однако Богомазов требовал пересчитать сумму. В ходе очередного судебного заседания музыкант даже отказался здороваться с дочерью и первой женой.

«Десятки раз дочка пыталась набрать его номер, но никто не отвечал. Честно, уже не удивляюсь: привыкла к такому поведению. Общается, только когда ищет выгоду», — подчеркнула женщина.

Юлия добавила, что подала на алименты еще в 2006 году, суд назначил ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей в месяц, отмечает «Газета.ру». Сначала выплаты поступали исправно, но затем горе-отец пропал на пять лет. Приставы отыскали Богомазова и завели уголовное дело, обязав выплатить 600 тысяч рублей задолженности. После этого в адрес дочери и первой жены посыпались угрозы, музыкант требовал лишить родительских прав первую супругу и даже подделывал документы о выплатах, сообщает «Вечерняя Москва».

Кроме того, певец потребовал провести ДНК-тест. Девочка спокойной восприняла просьбу и сделала тест, однако так и не смогла понять, почему отец так поступает.

Ранее фанатов «Иванушки International» шокировало видео Андрея Григорьева-Апполонова. Они отметили, что артист выглядит совершенно иначе, чем прежде, и предположили, что виной тому пристрастие певца к алкоголю. Музыкант и ранее признавался, что во время депрессии часто выпивал.