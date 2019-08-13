Месси по телефону уговаривал Неймара не переходить в «Реал»

Барселона, 13 августа. Форвард сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси включился в переговоры по трансферу бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара. Об этом сообщает спортивная газета Marca.

Согласно информации издания, Месси позвонил бразильскому футболисту и попросил его не переходить в «Реал», а вернуться в стан сине-гранатовых.

Ранее сообщалось, что «Реал» лидирует в борьбе за Неймара, поскольку парижане не хотят продавать бразильца в «Барселону» из-за плохих отношений с каталонским клубом. 27-летний Неймар выступал за «Барселону» в течение четырех лет — с 2013 по 2017 год.

В прошлом сезоне бразилец принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 23 мяча и отдал 13 голевых передач. Соглашение форварда с парижанами истекает 30 июня 2022 года.

Как сообщал НСН, 3 августа Месси был дисквалифицирован на три месяцa и оштрафован на 50 тыс. долларов Южноамериканской федерацией футбола. В связи с таким решением нападающий не поможет своей сборной в стартовом матче отборочного этапа к катарскому чемпионaту мирa 2022 годa.