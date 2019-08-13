Террористы пытаются вербовать иностранных студентов в РФ, сообщил директор ФСБ

Москва, 13 августа. Международные террористы пытаются вербовать в свои ряды иностранных студентов, которые учатся в вузах России. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

По словам Бортникова, члены международных террористических организаций пытаются вовлекать в свою деятельность мигрантов, а также студентов.

«Эмиссарами международных террористических организаций продолжаются попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях», — сказал Александр Бортников, слова которого приводятся в сообщении НАК.

Глава ФСБ добавил, что в складывающейся обстановке необходимо принять дополнительные меры по недопущению распространения радикальных настроений в среде мигрантов, а также повысить внимание руководителей органов власти к данной проблеме и взять ее решение под личный контроль.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ во Владимирской области задержали участников террористической ячейки, которые планировали совершить нападение на воинскую часть.

В мае глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что филиал запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 «Вилаят Хорасан» сконцентрировал около пяти тысяч боевиков в северных районах Афганистана, граничащих с государствами СНГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.