Сирия, 13 августа. Багдад не согласен с заявлением Пентагона об усилении ИГ1 в Ираке. ВКС РФ продолжают отказывать поддержку САА в Идлибе. Террористы ИГ организовали два нападения на позиции курдов в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают развивать наступление на границах «Большого Идлиба».

«Джейш Аль-Ахрар»: лишилась трех главарей во время столкновений с САА в районе Сукейка в Идлибе.

«Исламское государство»1: предприняло два нападения на позиции курдов в Хасаке.

Курды: подозреваются в организации нового взрыва в городе Африн в Алеппо.

Провинция Алеппо

Правительственные подразделения возобновили артобстрелы укрепрайонов боевиков вооруженной оппозиции, дислоцирующихся в западной части региона. Согласно данным информационного портала Baladi-News, части Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по военным объектам исламистов на подступах к населенным пунктам Халса, Аль-Хумейра и Хан Туман. Отмечается, что поводом к проведению обстрелов на данном направлении для сил САР стали постоянно повторяющиеся атаки радикалов на жилые кварталы административного центра провинции.

Поступили сведения о новом взрыве заминированного транспортного средства в городе Африн на северо-западе Алеппо. Twitter-канал (_M0tivati0nal_) опубликовал видеозапись, на которой запечатлено тушение пожара на месте произошедшего. На данный момент известно о гибели двух и ранении четырех гражданских лиц, среди которых есть дети. Активисты вооруженной оппозиции связывают инцидент с деятельностью подпольных ячеек курдского формирований «Силы освобождения Африна».

Провинция Идлиб

На границе между Хамой и Идлибом продолжают разворачиваться интенсивные боестолкновения между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Alqalqal), боевики исламистских бандгрупп обстреливают позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе освобожденного накануне города Сукейк в попытке вернуть утраченные территории. Тем не менее благодаря поддержке авиации РФ джихадистам не удается продвинуться на данном направлении. По информации Twitter-канала (Step_Agency), российские военные самолеты атакуют места базирования радикалов в окрестностях городов Хан-Шейхун и Хиш. В то же время боевые вылеты в регионе осуществляют сирийские ВВС, авиаудары которых пришлись по расположениям боевиков на окраинах населенных пунктов Ракайя-Саджна и Шейх Мустафа, передает Twitter-канал (Step_Agency).

Между тем появились подробности штурма Сукейка. Агентство новостей Al Masdar News передает, что в ходе ожесточенных боев за город военнослужащим САА удалось уничтожить как минимум трех высокопоставленных членов группировки «Джейш Аль-Ахрар».

Провинция Хасака

В провинции Хасака произошли два новых нападения на позиции «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Информационный портал Al-Watan News сообщает о том, что группа патрульных SDF была атакована террористами «Исламского государства» в предместьях административного центра региона, что привело к гибели одного из курдских бойцов. Кроме того, боевики «спящей ячейки» ИГ совершили нападение на отряд «демократической армии» вблизи города Ад-Дашиша, где в результате развернувшихся столкновений были убиты два члена SDF. Напомним, на занимаемых курдами территориях нередко отмечаются вылазки джихадистов ИГ. В свою очередь SDF не предпринимают никаких активных действий для устранения террористической угрозы, тогда как союзные им США используют это как предлог для увеличения своего военного контингента в стране.

Ирак

Багдад высказался по поводу доклада генерального инспектора министерства обороны США, в котором заявлялось об усилении «Исламского государства» в Сирии и Ираке. Официальный представитель иракской армии генерал Яхья Расул сообщил о том, что данные, предоставленные Пентагоном, серьезно преувеличены. Напомним, Вашингтон связывал якобы возросшую активность «Исламского государства» с выводом части американских подразделений в начале года. Тем не менее, по мнению многих военных экспертов, подобными заявлениями Соединенные Штаты надеются оправдать наращивание боевой мощи на Ближнем Востоке. Как известно, доклад был обнародован после прибытия на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) очередного военного конвоя.

1 Организация запрещена на территории РФ.