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Путин наградил орденами дирижера Спивакова и тренера «Локомотива» Семина

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Путин наградил орденами дирижера Спивакова и тренера «Локомотива» Семина

Москва, 13 августа. Российский лидер Владимир Путин наградил дирижера Владимира Спивакова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщается во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что глава российского государства удостоил главного тренера столичного «Локомотива» Юрия Семина ордена Александра Невского «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

Московский клуб стал чемпионом Российской премьер-лиги по итогам прошлого сезона.

Помимо этого, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских удостоен ордена Дружбы. Аналогичную награду получит первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, которая также является женой главы Азербайджана.

Российский президент наградил орденом Александра Невского председателя правления ПАО «Интер РАО» Бориса Ковальчука, следует из документа.

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