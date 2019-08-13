В Госдуме напомнили, что несанкционированные митинги превращаются в массовые беспорядки

Мэрия Москвы отказалась согласовывать шествие за допуск так называемых «независимых кандидатов» к выборам в Мосгордуму, запланированное на 17 августа. В Госдуме поддержали это решение столичных властей.

Как заметил в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Евгений Федоров, организаторы акции не соблюли сроки подачи уведомления о проведении массового мероприятия и поэтому не получили согласование своей акции.

«Шествие планировали провести 17 августа, а заявку на его проведение подали не как положено — не за десять дней до мероприятия, а за пять. Почему для инициативной группы, которая называет себя оппозицией, а на самом деле является пятой колонной, должны действовать какие-то другие правила, а все остальные согласовывают свои мероприятия за десять дней, как это прописано в Федеральном законе №54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»?» — удивился Евгений Федоров.

Парламентарий отметил, что в акциях, устраиваемых так называемой оппозицией, участвуют хулиганы и провокаторы, цель которых - устроить массовые беспорядки.

«Те люди, которые злостно нарушали закон, били стекла автомобилей, пытались поджечь машины, разбрасывали дымовые шашки, нападали на сотрудников правопорядка, они были задержаны и, я уверен, понесут справедливое наказание за учиненные беспорядки. В этом плане правоохранительная система хорошо работает. Но хулиганов и провокаторов все еще много. Конечно, есть граждане, которые, выходя на улицу, хотят выразить свои политические взгляды и предложения и готовы это делать, строго соблюдая закон. Это разные люди и с ними надо по-разному работать: нарушителей надо сажать, а с законопослушными гражданами — разговаривать. И для этого у нас есть площадки. Для этого не нужно участвовать в массовых беспорядках, которыми, как мы увидели 27 июля и 3 августа, оборачиваются несанкционированные акции, устраиваемые несостоявшимися кандидатами в Мосгордуму, которых не допустили к выборам из-за подделки подписей», — сказал Евгений Федоров.

Депутат Госдумы считает, что, не согласовав шествие из-за нарушения сроков подачи уведомления о его проведении, московские власти фактически не дали «оппозиции» провести еще одно незаконное мероприятие.

Напомним, 12 выдвиженцев в столичный парламент не были зарегистрированы на выборы из-за выявления в их подписных листах подписей мертвецов, подделки автографов и другого брака. Назвав себя «независимыми кандидатами», которых московские власти и избирательные комиссии якобы незаслуженно притесняют, эти выдвиженцы начали проводить в Москве различные акции. Большинство из них не было согласовано по разным причинам, лишь две акции согласовали — 20 июля и 10 августа. Однако и согласованные с властями мероприятия так называемые оппозиционеры превращали в незаконные массовые беспорядки, как это было, например, 10 августа после митинга-концерта.

Политики и эксперты высказывают вполне обоснованное мнение, что за событиями в Москве стоит попытка Запада расшатать внутриполитическую обстановку в России, а выборы в Мосгордуму стали лишь поводом, но не причиной незаконных акций в столице, отрабатываемых по технологии цветных революций.