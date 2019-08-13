Потерпевшей по делу об изнасиловании уфимской дознавательнице стало плохо в суде

Уфа, 13 августа. Экс-сотрудница полиции Уфы, обвинившая трех коллег в изнасиловании на рабочем месте, впервые явилась в суд по этому делу. Девушка почувствовала себя плохо, и заседание пришлось перенести.

Как передает «КП — Уфа», состояние потерпевшей ухудшилось во время заседания. Суд перенес рассмотрение дела на 15 августа. Отмечается, что до этого девушка не появлялась на заседаниях. 13 августа она пришла в суд в сопровождении адвоката и не стала отвечать на вопросы журналистов.

Напомним, в октябре 2018 года дознаватель уфимского отдела МВД заявила в полицию об изнасиловании. Она обвинила в совершении преступления трех коллег: сотрудников МВД Павла Яромчука, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева. Их уволили из органов внутренних дел и поместили под арест. По словам потерпевшей, мужчины изнасиловали ее, воспользовавшись бессознательным состоянием девушки.